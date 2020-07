Reiten wie die Cowboys, das ist das Westernreiten. Eine Pferdesportart (Anm.: Erklärung siehe Infobox), die sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut. Zwei Sportler aus dem Bezirk Hollabrunn zeigten bei den Wiener- und nieder österreichischen Landesmeisterschaften, welch großes Talent sie besitzen: Victoria Bannert und Gernot Kuttner.

Die 13-jährige Bannert aus Obermarkersdorf kürte sich in Groß-Enzersdorf zur NÖ-Titelträgerin im Westernreiten. „Dabei war sie das Küken im Teilnehmerfeld“, wie Mutter Nicole stolz berichtete. Selbst hatte das Nachwuchstalent nicht mit Platz eins gerechnet: „Das kam überraschend.“ Was Victoria Bannert an ihrer Disziplin so gefällt? „Im Gegensatz zum klassischen Dressurreiten liebe ich die Losgelöstheit, die Freiheit für Reiter und Pferd. Einfach die natürlichen Bewegungen.“

Umstieg, weil eigene Pony zu klein wurde

Dabei fing sie damit erst vor drei Jahren an, als ihr Pony zu klein für sie wurde. Sie fand ihr Pferd GP Peppys Big Justin und ihre – laut Nicole Bannert „unglaublich tolle“ – Trainern Gisela Denk im Reitstall Deninger in Göllersdorf. Weitere Möglichkeiten ihr großes Talent unter Beweis zu stellen hat Bannert heuer aber nicht mehr wirklich. Denn die ursprünglich für diese Woche angesetzten Jugend- meister

schaften im Westernreiten wurden coronabedingt abgesagt.

Von der staatlich geprüften Westerntrainerin Denk und ihrer Leidenschaft hat sich nicht nur Bannert, sondern auch Lebensgefährte Kuttner an stecken lassen. Auch er durfte neben zahlreichen Erfolgen in den vergangenen Jahren sich an diesem Wochenende über den Titel NÖ Landesmeister mit der Stute Daisy Gun (Anm.: Besitzerin Simone Hawkins) freuen. Für die Zukunft haben beide Reiter ein Ziel: „Dass uns der Nachwuchs beim Westernreiten nicht ausgeht.“