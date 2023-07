Hollabrunn perfekter Gastgeber bei Springreit-Spektakel

Im Rahmen des traditionellen CSN-C im Reitzentrum Hollabrunn wurden auch heuer sehr erfolgreich die jeweils dritten Runden vom Lizardo Ponycup, dem Erreplus Amateurcup, der Equiva Trophy und dem WePoMo Cup ausgetragen. Außerdem wurden drei neue Bezirksmeister für die Bezirke Horn und Krems gekürt.

Jeweils zwei Cupsiege gingen an den Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten), denn im WePoMo Cup über 115 Zentimeter konnten sich Anna Sophia Kaltenbrunner und ihr Österreichisches Warmblut Polaris mit einer fehlerfreien Runde und fast zwei Sekunden Vorsprung durchsetzen vor Sophie Heindl-Stift vom Reitsportzentrum Strassertal (Bezirk Krems) und Sarah-Laetitia Erdelyi vom Reitsportzentrum Lassee (Bezirk Gänserndorf). In der Equiva Trophy holte außerdem Lilly-Julia Breuner auf ihrer achtjährigen Warmblutstute Ginger in der Siegerrunde souverän den Sieg für den RK Stössing.

Im Erreplus Amateurcup ging der Sieg dank Adina Neuretter und ihrer Schimmelstute Frederike in fehlerfreien 60,87 Sekunden an das Team Semper Salio aus Enzesfeld (Bezirk Baden). Sophie Heindl-Stift und Anna Sophie-Kaltenbrunner belegten hier die Plätze 2 und 3. Mit Platz eins und zwei im Lizardo Ponycup Springen über 70 cm konnte Stella Keglovics für das Team Semper Salio zusätzlich die Zwischenführung im Gesamtklassement übernehmen vor Livia Schranz aus Lassee, die in Hollabrunn nicht am Start war und Lena Kampichler (RV Kampichler Eggendorf - Bezirk Wr. Neustadt), die mit ihren beiden Ponys auf Platz drei und vier ritt über 70 cm. Marie Theresa Klepp vom RZ Hollabrunn holte dabei als Fünfte das beste Ergebnis der Lokalmatadoren.

Drei neue Bezirksmeister gekürt

Für den Bezirk Horn durften sich bei hochsommerlichen Temperaturen die Schwestern Tanja und Bianca Resl vom Reitverein Thayatal über die Titel NÖ Bezirksmeister Springen lizenzfrei bzw. mit Lizenz freuen. NÖ Bezirksmeisterin Springen mit Lizenz für den Bezirk Krems wurde Kathrin Krenneis von der Ländlichen Reitergruppe Etsdorf