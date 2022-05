Obermarkersdorf: Victoria Bannert ritt ohne Druck zum Titel

Werbung

Für Westernreiterin Victoria Bannert aus Obermarkersdorf stand vor Kurzem das erste Turnier nach einer langen Zwangspause auf dem Programm. Aufgrund einer Verletzung ihres Pferdes „GP Peppys Big Justin“ im letzten Jahr konnte die 15-Jährige seit über einem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Die CWN-C ARHA Challenge in Wiener Neustadt, in deren Rahmen auch die Wiener- und niederösterreichischen Landesmeisterschaften ausgetragen wurden, sollte nach einem langsamen und behutsamen Trainingsaufbau als Übung genützt werden. Bannerts Erwartungen waren daher im Vorfeld gering, mit zwei dritten und zwei ersten Plätzen qualifizierte sie sich aber für die Landesmeisterschaften in der Disziplin Reining Young Riders, der schnellsten Disziplin, die ausschließlich im Galopp ausgetragen wird. „Ich bin nicht so für die langsamen Sachen, da ist ein bisschen mehr Action dabei“, erklärte sie.

Die in der Reining, die häufig als Dressur des Westernreitens bezeichnet wird, geforderten Manöver absolvierte sie schließlich am besten und kürte sich zur Landesmeisterin. Die Freude bei der 15-Jährigen war riesengroß, klar war für sie auch das Erfolgsrezept: „Ich habe mir keine Hoffnungen gemacht, dass ich gewinnen könnte. Wenn man meinem Pferd nämlich Druck macht, geht gar nichts.“