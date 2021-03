„Wie komme ich zu dieser Ehre?“ Bescheiden wie eh und je nahm Walter Danis die Nachricht der NÖN auf, als „Gute Seele des Weinviertler Sports“ 2020 ausgezeichnet worden zu sein. Leser und Leserinnen waren aufgerufen worden, Vorschläge für diesen Preis einzubringen, unter allen Genannten entschied sich eine Fachjury im Weinviertel für Danis.

Das Warum, und damit die Antwort auf die eingangs erwähnte Frage des Siegers, ist so klar wie umfangreich: Danis ist seit 30 Jahren Obmann des SC Prottes (Bez. Gänserndorf) und seit 1963 durchgehend Funktionär, managt sämtliche Teams von Klein bis Groß, pflegt die Sportanlage, betreut die Kantine. „Er ist irgendwo mein Lebenselixier“, antwortet der gebürtige Stillfrieder, der in Prottes sesshaft geworden ist, auf die Frage, was ihm der Verein bedeute.

Ans Aufhören denkt er trotz des fortgeschrittenen Alters – im Oktober wurde er 80 – nicht. „Solange Gott will“ werde er weitermachen, sagt der allseits beliebte Funktionär, obwohl er gerne, „auch wenn es manche nicht glauben, durchaus ins zweite oder dritte Glied zurückgehen“ würde: „Das sage ich immer wieder, aber wie es aussieht, müssen wir halt so weitergehen (lacht).“ -da-