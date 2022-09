Ravelsbach-Absage und Vorfreude in Hollabrunn

Werbung

Eigentlich hätte der Schmidataler Laufcup am vergangenen Wochenende mit dem 19. Ravelsbacher Marktlauf weitergehen sollen. Allerdings er folgte kurzfristig die Absage der vierten Station.

Die Hintergründe? Manfred Mattes, der Obmann des Veranstaltervereins SV Ravelsbach, klärt auf: „Zum einen war die Teilnehmeranzahl viel zu gering für den Aufwand, den wir betreiben, und zum anderen ist einer unserer Hauptverantwortlichen im Spital gelegen. Da wir im Moment ohnehin ein bisschen im Verein kämpfen, war die Absage unausweichlich.“

Mattes sieht grundsätzlich einen negativen Trend bei den Volksläufen: „Es werden überall immer weniger Teilnehmer, sogar in Ruppersthal, wenngleich die natürlich auf einem viel höheren Niveau jammern als wir.“ Die Zukunft seines Laufs im Cup steht übrigens in den Sternen, denn er findet klare und ehrliche Worte: „Stand jetzt überlegen wir auszusteigen, weil es so keinen Sinn macht.“

„4Kellergassenlauf“: Tolles Servicepaket

So trist die Stimmung bei den Ravelsbachern ist, so sehr freut man sich in Hollabrunn auf den „4Kellergassenlauf“ am Sonntag, 2. Oktober. Im vergangenen Jahr war die beliebte Laufveranstaltung noch von zahlreichen Covid-19-Einschränkungen betroffen, für heuer hoffen die Veranstalter – Stadtgemeinde und Lauftreff Hollabrunn – wieder auf eine sportliche Großveranstaltung wie früher.

Alle vorangemeldeten Teilnehmer erhalten ein prall befülltes Startersackerl samt Essensbon. Im Start-Ziel-Bereich im und vor dem Sport- und Seminarhotel befinden sich zahlreiche Serviceeinrichtungen wie Sanitätsdienst, Gratis-Massage oder Ruhezonen. „Das Servicepaket ist heuer noch attraktiver als in den Vorjahren“, verspricht Lauftreffobfrau Eva Tröthann ein sportliches Spektakel der Extraklasse und eigens kreierte Kellerkatzentrophäen für die Gewinner.

Anmeldungen sind bis 28. September auf www.4kellergassenlauf.at oder direkt auf www.fitlike.at möglich.