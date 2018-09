Während hierzulande noch der Sommer das Sagen hat, ist in den Schweizer Alpen schon der Winter angekommen. Das nützte auch der Maissauer Versehrtensportler Martin Würz, um mit dem Schneetraining für die neue Ski-Saison zu starten. Er bereitete sich eine Woche lang mit dem ÖSV-Team in Saas-Fee nahe der italienischen Grenze auf weißem Untergrund vor.

„Dabei hatten wir wirklich Glück mit dem Wetter und den Verhältnissen. Die Piste war schön hart, was in dieser Phase wichtig ist, um wieder in die Technik reinzufinden“, berichtet Würz. In Saas-Fee wurde fünf Tage lang Riesentorlauf trainiert und zwei Tage lang Slalom. „Sieben Schneetage sind ein Traum, das wäre in Österreich bei der aktuellen Wetter lage nicht möglich gewesen“, weiß Würz. Auch mit den Schwüngen war der Weinviertler zufrieden, wenngleich er selbstkritisch anmerkt: „Verbessert gehört noch einiges, aber bis zu den ersten Rennen habe ich noch Zeit.“

Der Weltcup beginnt Mitte Dezember, allerdings wird der Maissauer bereits davor im Europacup starten. Sein großes Ziel wird die Weltmeisterschaft im Frühjahr in Kranjska Gora (Slowenien) sein. „Da soll es dann eine Medaille werden.“ Der beruflich als Zollbeamte tätige Würz hat in diesem Sommer auch einen anderen Weg der individuellen Vorbereitung gewählt.

Da er seit Mai in Maissau ein Fitnessstudio betreibt, konnte er sich zu Hause vorbereiten und war so lange wie schon seit Jahren nicht in der Heimat. „Das hat Spaß gemacht, so konnte ich Arbeit und Vergnügen miteinander kombinieren.“ Generell ist er mit seinem Projekt happy: „Fürs Erste bin ich zufrieden, wir haben schon et liche Mitglieder, die begeistert sind. Natürlich war’s über den Sommer ruhig, aber jetzt hoffe ich, dass im Herbst wieder ein neuer Schwung kommt.“