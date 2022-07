Schönborner Golfer bei EM

Werbung

Der Golfclub Schloss Schönborn war in der vergangenen Woche gleich durch zwei Spieler bei den Team-Europameisterschaften der Amateure vertreten. Aushängeschild Emma Spitz trat im walisischen Conwy Golf Club in der österreichischen Damen-Auswahl an, Namu Sarmini spielte im Royal St. George’s in England für die Herren.

Mit den Medaillen hatte allerdings keine der beiden Mannschaften etwas zu tun, die Damen belegten in der Endabrechnung den elften Platz, die Herren wurden 15. Sarmini war mit seiner persönlichen Leistung dennoch nicht unzufrieden: „Das ist ein sehr großes Turnier und man ist natürlich nervös, aber ich habe eigentlich ganz gut gespielt und bin zufrieden mit meiner Leistung.“ Der 20-Jährige, der seit Beginn des Jahres an der Florida Gulf Coast University (FGCU) in Fort Myers studiert, sah in der letzten Woche auch den Fortschritt, den ihm das Training in den USA bisher brachte: „Ich habe mich im Spiel auf jeden Fall verbessert, das macht mich sehr glücklich.“

Auch Spitz bewies einmal mehr ihre Ausnahmestellung und zeigte vor allem an den ersten beiden Tagen auf, als sie als einzige Österreicherin mit zwei 71er-Runden unter Par blieb. Somit war sie mit ihrer Leistung zwar zufrieden, fasste aber zusammen: „Es ist halt spannender, wenn man um die Medaillen mitspielt, als wenn man in der zweiten Gruppe ist.“

Spitz durfte Profiluft schnuppern

Für die 22-Jährige war die Team-EM das dritte Turnier innerhalb kürzester Zeit. Sie bestritt mit den Czech Ladies Open Ende Juni und dem Amundi German Masters Anfang Juli auf Einladung zwei Turniere der europäischen Profiturnierserie LET. Vor allem in Tschechien präsentierte sie sich mit dem sechsten Platz gut.

Das bestärkte sie auch noch einmal in ihrer Entscheidung, die University of California in Los Angeles (UCLA) nach drei Jahren vorzeitig zu verlassen und den Schritt Richtung Profigolf zu wagen: „Ich habe gesehen, dass ich auch dort mitspielen kann. Jetzt weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Wenn ich so weiterarbeite wie jetzt, habe ich dort auch meine Chancen.“ Klar ist für die Göllersdorferin aber auch, dass ihr Hauptziel die LPGA-Tour in den USA ist. Dafür wird sie ab August die dreistufige Qualifying School, das Qualifikationsturnier, absolvieren. „Wenn es heuer noch nicht klappt, ist Europa eine Option, aber das Ziel wäre auf jeden Fall, es in Amerika zu schaffen“, meinte Spitz.

Davor steht für sie in der nächsten Woche aber noch die Einzel-Europameisterschaft in Frankreich auf dem Plan.