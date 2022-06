Der Weg nach Zypern stimmt für Benjamin Schneider

Werbung

Der Top-Junior des JSC Hollabrunn, Benjamin Schneider, hat sich an der österreichischen Spitze der Junioren voll etabliert. Im Zuge der Vorbereitungen auf die heuer in Larnaca (Zypern) stattfindenden Europameisterschaften hat der 18-Jährige in der letzten Zeit eine Reihe von Wettkämpfen bestritten.

Zunächst ging es nach Suhl (Deutschland) zum ISSF Weltcup der Junioren. Über 500 jugendliche Teilnehmer bis 21 Jahre aus 48 Nationen bestritten die verschiedensten Disziplinen des internationalen Schießsports. Schneider – zum ersten Mal bei einem großen internationalen Bewerb – machte eine sehr gute Figur und schoss mit 105 Treffern persönlichen Rekord.

Dann ging es zu einem Junioren-GP nach Brno (Tschechien). Hier verbesserte der Hollabrunner seinen Rekord gleich um vier Scheiben auf 109 Treffer und erreichte damit das Finale der besten sechs Schützen, das er auf dem sechsten Rang beendete. So ganz „nebenbei“ schaffte der Junior auch noch die mündliche Matura mit gutem Erfolg. Gleich danach stand der GP Austria in Leobersdorf am Programm, wo der Youngster wieder 105 Scheiben traf und mit einem Treffer Rückstand den zweiten Platz bei den Junioren erreichte. Sieger wurde hier sein „Dauerkonkurrent“, der um zwei Jahre ältere Oberösterreicher Daniel Lohberger. In der parallelen Open-Wertung aller Schützen qualifizierte er sich für das Finale und wurde starker Sechster.

Schon kommenden Freitag geht es in Leobersdorf mit den Staatsmeisterschaften Olympisch Skeet weiter.