Ein Volltreffer für Benjamin Schneider

Die letzten Wettkämpfe des heurigen Jahres in der Disziplin Skeet – auch für den Hollabrunner Top-Schützen Benjamin Schneider – gab’s Ende Oktober im Bundesleistungszentrum Leobersdorf.

Über das ganze Jahr verteilt wurden die „Inter League“-Bewerbe ausgetragen, an zwölf verschiedenen Tagen wurden je 100 Scheiben in vier Serien beschossen, die fünf besten Ergebnisse wurden für eine Gesamtwertung herangezogen, bei der es dann Preise gab. Außerdem zählten alle Wertungen zur österreichischen Rangliste. Zudem wurde dazu noch die verschobene Landesmeisterschaft olympisch Skeet nachgetragen.

Endlich einmal den Dauerrivalen besiegt

Hier gewann der 20-jährige Schneider mit großem Vorsprung die Juniorenwertung und sicherte sich den zweiten Landesmeistertitel im heurigen Jahr. Bei der „Inter League 11“ konnte der Youngster des JSC Hollabrunn endlich einmal seinen Dauergegner Daniel Lohberger aus Salzburg mit einem Treffer mehr schlagen und auch hier die Juniorenwertung gewinnen. Er erreichte tolle 86 Treffer, die in der „Open“-Wertung sogar Platz drei bedeuteten. Auch bei der „Inter League 12“ am Sonntag landete Schneider vor Lohberger und wurde in der Juniorenwertung Dritter. Die Gesamtwertung der „Inter League“ sah dann Schneider auf Platz fünf in der „Open Klasse“ (Anm.: keine Juniorenwertung).

Mit Platz fünf in der österreichischen Rangliste geht Schneider auch in die Winterpause. Das bedeutet gleichzeitig Rang eins in der österreichischen Juniorenwertung, da Lohberger im nächsten Jahr in die allgemeine Klasse über siedelt. Im Jänner wird der Weinviertler zum Grundwehrdienst eingezogen, den er – wegen seiner Leistungen – beim Heeressport absolvieren darf.

Das große Ziel bleibt weiter die Heim-EM

Er hat also die optimalen Möglichkeiten für 2023, sich auf die Heim-EM im September in Leobersdorf vorzubereiten. Natürlich werden auch Auslandswettkämpfe dabei sein, wie zum Beispiel die Junioren-WM in Changwon (Südkorea).

Jetzt wird aber erst einmal weitertrainiert, die Wettkampfsaison ist in Österreich jedenfalls zu Ende. Die Schießanlage des JSC am Thernerberg ist auch schon eingewintert. Der nächste Höhepunkt wird ein Trainingslager in der Wüste im Februar sein. Dann geht es an den arabischen Golf, wo es eine topmoderne Schießanlage gibt, die von jeglichen Witterungsbedingungen abgeschirmt ist. Billig wird das aber laut Vater und JSC-Obmann Herwig Schneider nicht: „Der Papa wird‘s schon richten (lacht).“