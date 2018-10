Saisonschluss beim JSC Hollabrunn: Den Abschlussbewerb am Thernerberg, bevor die An lage bis März ihre Pforten schließt, bildet seit Jahren die „Hollabrunner Hasenjagd“.

Hier wird ausschließlich auf Rollhasenziele geschossen. Das sind kleine, 60 bis 70 km/h schnelle Scheiben, die am Boden rollen und vom Gelände beeinflusst auch oft in die Luft springen. Aus vier verschiedenen Wurfmaschinen werden diese Ziele abgeschossen, manchmal als Einzelscheiben, manchmal als Dubletten, also zwei Scheiben, auf die der Schütze dann jeweils nur einen Schuss zur Verfügung hat. Eine Runde besteht aus 20 Zielen (darunter vier Du bletten), diese kann allerdings be liebig oft wiederholt werden. Haben zwei Schützen das gleiche Ergebnis, zählt – wenn vorhanden – die nächstbessere Serie für die Platzierung.

Heuer traten 52 Starter zu diesem Wettkampf an, „wobei beim Hauptbewerb nicht auf Alter oder Können Rücksicht genommen wurde“, wie Obmann Herwig Schneider erzählt. Umso verwunderlicher, aber aus Sicht von Schneider erfreulich, dass seine Söhne, die beiden Junioren Benjamin und Florian Schneider, die ersten zwei Plätze belegten. Benjamin drehte dabei das Vorjahresergebnis um und schnappte sich mit 20-19-18 erstmals den Sieg vor Florian (20-18-18) und dem Hippersdorfer Ferdinand Haas (20-18-18).

„Das war mein erster großer Erfolg bei einem Vereinsbewerb, was insofern eine ganz neue Erfahrung war, da ich sonst nur gegen Schützen in meiner Altersklasse antreten muss“, strahlte der Youngster. Die drei Erst platzierten schafften auch, die einzigen drei vollen 20er-Serien des Bewerbes (von immerhin 122 absolvierten Runden) zu schießen.