Hollabrunner Schütze stark bei Weltcup

Nächste Station der internationalen Schießbewerbe war für den Hollabrunner Junior Benjamin Schneider der Junioren-Weltcup im deutschen Suhl. Nachdem er in der allgemeinen Klasse zuletzt Erfahrungen in Doha, Larnaka und Almaty gesammelt hatte, ging es hier rein um die Juniorenklasse bis 21 Jahre. 511 Schützen aus 46 Nationen weltweit versammelten sich in Thüringen, um alle olympischen Schießdisziplinen durchzuführen, von Kleinkaliber (Pistole und Gewehr) über Großkaliber (Pistole und Gewehr) bis zu den beiden Wurfscheibenbewerben Trap und Skeet.

Bei Skeet waren es immerhin noch 63 Starter aus 19 Ländern, darunter erstmals vier Österreicher: Schneider vom JSC Hollabrunn), Sebastian Schmidt ( Austria Schützenclub Leobersdorf), Konstantin Bandat (Braunau/OÖ) und Felix Loy (Erster Salzburger Jagd- und Wurfscheibenclub). Mit einer eher durchschnittlichen Leistung am ersten Tag lagen Schneider, Bandat und Schmidt gleichauf, bevor am Sonntag dann vor allem der Hollabrunner kräftig zulegen konnte. Mit einem abschließenden vollen 25er - seinem ersten im Ausland - verbesserte er seinen persönlichen Rekord auf 110 Treffer und katapultierte sich als bester Österreicher ins gute Mittelfeld der Ergebnisliste.

Überglücklich nahm Schneider die Gratulationen der Mitschützen entgegen, auch vom späteren Sieger Joseph Benjamin Keller aus den USA. Sie alle wird das JSC Top-Talent auch im Juli bei der Junioren-WM im koreanischen Changwon wieder treffen.

Vorerst stehen aber noch zwei Wettkämpfe in Leobersdorf an, der GP Austria am 17. und 18. Juni und die Österreichische Staatsmeisterschaft vom 30. Juni bis 2. Juli.