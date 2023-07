Hollabrunner Schützen landeten Volltreffer

Die NÖ Landesmeisterschaften ASF Trap AAT wurden heuer auf der Anlage des JSC Hollabrunn am Thernerberg ausgetragen. Hier ging es darum, von 100 in vier Serien zu 25 geworfenen Wurfscheiben möglichst viele zu treffen. Natürlich wollten die Hollabrunner Teilnehmer den Heimvorteil nützen und das gelang sehr gut:

Eine Bank für Medaillen im Trap ist immer Josef Weber aus Großriedenthal. Im Vorjahr gewann er in seiner Klasse Senioren II zwei Österreichische Meister- und zwei Landesmeistertitel. Und auch 2023 hat er bereits in Litschau einen Landesmeister-Titel erworben und wurde Zweiter bei der österreichischen Meisterschaften in Tattendorf.

In „seinem Wohnzimmer“ zeigte er erneut Klasse - und wie! Mit 96 Treffern und dem gleichen Ergebnis (!) wie der Sieger der Allgemeinen Klasse gewann er die Klasse Senioren II.

Mit diesem Score trug er aber außerdem viel zum Sieg der Mannschaft Hollabrunn bei, die nach langer Zeit endlich diesen begehrten Titel wieder einmal erringen konnte. Natürlich erforderte das auch eine gute Leistung seiner Mitstreiter Bertram Schöberl (Anm.: aus Maissau mit 93 Treffern) und Florian Schneider (Hollabrunn, 91). Ein dritter Landesmeistertitel ging an Hollabrunn bei den Damen durch Michaela Haller (Wien).

Benjamin Raab aus Seefeld zeigte zudem als neues Top-Talent des JSC groß auf und sicherte sich in der Juniorenklasse bei seinem allerersten Wettkampf die Silbermedaille. Weitere Stockerlplätze für den Hollabrunner Verein errangen Hermann Fritz aus Königsbrunn mit Platz zwei bei den Senioren II und Alexandra Helfer aus Ruppersthal mit Bronze bei den Damen. Eine gelungene Generalprobe für die österreichischen Meisterschaften, die Anfang August ebenfalls in Hollabrunn stattfinden. „Und hoffentlich mit ähnlicher Ausbeute“, meint JSC-Obmann Herwig Schneider. Bereits vor diesem Heimevent trug der NÖ Jagdverband in Marchegg seine Landesmeisterschaft im jagdlichen Schießen aus.

Sieg! Schöberl sensationell sicher

Für Hollabrunn traten Schneider, Schöberl und Matthias Mölzer (Maissau), Christoph Harrer (Seefeld), Johann Pfeifer (Weyerburg) sowie Alexander Burst (Göllersdorf) an und belegten sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Schrotwertung jeweils den hervorragenden vierten Platz. Sensationell war vor allem die Leistung von Schöberl. Im Schrotbewerb traf er alle 25 Wurfscheiben und trat gemeinsam mit sechs Mitstreitern zu einem Stechen an, das Schöberl schließlich für sich entschied und den Sieg heimholen konnte.