Bevor die Schützen ihre Sport geräte einwintern, nahmen noch zahlreiche Mitglieder des JSC Hollabrunn aktiv am Wettkampfgeschehen teil.

Einige JSC-Schützen waren beispielsweise im Steinbruch Limberg bei einem vom SC Pannonia veranstalteten, außergewöhnlichen Parcoursschießen am Start. Mitten im Steinbruchgelände wurde mit eigenen und Leih maschinen ein hochklassiger Parcours errichtet, ein tolles Erlebnis für die Schützen aus Österreich, Ungarn und Tschechien.

„Das siehst du nicht alle Tage“, wusste auch Obmann Herwig Schneider zu berichten. Die Schützen des JSC waren dabei sehr erfolgreich. So entschied Pauli Aumann aus Großwetzdorf die Allgemeine Klasse für sich, Florian Schneider gewann zudem in der Juniorenklasse. Margit Aumann, Benjamin Schneider und Fritz Hermann sorgten mit zweiten und dritten Rängen außerdem für weitere Podestplatzierungen.

Zum Saisonabschluss fand dann noch die traditionelle Hollabrunner Hasenjagd statt. „Das Erfolgsgeheimnis bei diesem Bewerb ist Reaktion und ein schneller Start“, skizzierte Schneider. Eigenschaften, die die beiden Junioren Florian und Benjamin Schneider am besten beherrschen. Hatte Florian 2017 noch die Nase vorn, so siegte bereits im Vorjahr der 15-jährige Benjamin. Auch in diesem Jahr hatte er das gute Ende für sich und gewann knapp.