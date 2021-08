Ende Juli stand der Schießplatz des JSC Hollabrunn am Thernerberg wieder im Mittelpunkt der heimischen Schützenwelt. Denn an zwei Tagen wurden die österreichischen Meisterschaften in der Disziplin ASF Automatic Trap (AAT) ausgetragen. Bei ausgezeichnetem Wetter und tollen Bedingungen traten 53 Sportler zum Wettkampf an, bei dem es galt, 150 Scheiben in zwei Tagen zu treffen.

Dass die besten Schützen Österreichs anwesend waren, zeigte sich am Ergebnis: „48 volle 25er-Serien konnten verzeichnet werden, was für ein unglaublich hohes Niveau spricht“, zeigte sich auch JSC-Obmann Herwig Schneider begeistert. In der allgemeinen Klasse wurde der Sieger durch ein Finale auf Flash-Scheiben der besten sechs Schützen ermittelt, in dem es noch knapper zuging als im Grunddurchgang – obwohl nur mehr ein Schuss pro Scheibe gestattet war.

„Für den Meister in der allgemeinen Klasse hat er aber in den nächsten 35 Jahren noch genug Zeit (lacht).“ JSC-Obmann Herwig Schneider über Sohn Florian.

Schließlich blieben zwei Steirer an der Spitze, die nach 146 im Grunddurchgang und 23 im Finale noch ein K.o.-Stechen absolvieren mussten: In diesem fehlte Michael Sailer erst die 13. Scheibe und mit dem nachfolgenden Treffer sicherte sich Fabian Schneider den Meistertitel. Dritter wurde mit Christian Plametzberger ein Niederösterreicher. Die Show stahl aber allen ein Lokalmatador: der 20-jährige Hollabrunner Junior Florian Schneider.

Seine 147 von 150 Treffer waren nicht nur österreichischer Juniorenrekord, er übertraf damit die Ergebnisse aller 52 Konkurrenten aller Klassen und erreichte die Tagesbestleistung. Nur der Umstand, dass Junioren nicht im Finale der besten sechs teilnehmen dürfen, verhinderte die absolute Sensation. „Ich habe mir schon ein gutes Ergebnis erwartet, weil heuer einfach alles passt. Aber dass es dann so eine absolute Spitzenleistung geworden ist, war dann doch sehr überraschend“, war der Youngster in einer ersten Reaktion überwältigt.

Warum durfte Schneider eigentlich nicht in der allgemeinen Klasse starten? Vater und Obmann Herwig Schneider klärt auf: „Nur für Schützen der allgemeinen Klasse wird ein Finale zusätzlich geschossen. Natürlich hätte Florian vor Wettkampfbeginn auch in dieser Klasse nennen können, dann hätte er aber keinen Juniorentitel errungen. Für den Meister in der allgemeinen Klasse hat er aber in den nächsten 35 Jahren noch genug Zeit (lacht):“ Der Umstieg nächstes Jahr in die allgemeine Klasse wird für Schneider daher keine Probleme bereiten, hat er heuer ja schon zum zweiten Mal den Highscore aller Schützen geschossen.

Wie immer folgte ihm auf dem Fuß Bruder Benjamin (132 Treffer, Platz zwei bei den Junioren), der mit seiner neuen Flinte immer besser zurechtkommt, mit seinem älteren Bruder aber nicht Schritt halten konnte. Mit Selina Ehn aus Unterparschenbrunn auf Platz drei gingen übrigens alle Juniorenmedaillen an den JSC. „Das spricht auch für unsere Nachwuchsarbeit“, meinte Obmann Schneider stolz.

Weitere Podestplätze für den JSC erkämpften Michaela Haller (aus Wien) mit Platz zwei bei den Damen und Hermann Fritz (Königsbrunn) als Dritter bei den Senioren II.

Wieder einmal hat sich der JSC als Veranstalter einer großen Meisterschaft bewährt: Das Lob und die Zufriedenheit der Teilnehmer waren die Belohnung für die viele Arbeit, die eine solche Veranstaltung erfordert.