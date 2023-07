Meistertitel für Hollabrunner Schützen

Bei den Österreichischen Meisterschaften Olympisch Skeet in Leobersdorf ging es vor allem in der Juniorenklasse hart zur Sache. Vier Junioren kämpften Kopf-an-Kopf bis zum Schluss und bis zur letzten Taube um den begehrten Titel. Alle hatten selbst in der letzten Runde von 25 Scheiben noch die Chance, aus eigener Kraft Sieger zu werden. Die Protagonisten: Benjamin Schneider (aus Hollabrunn), Sebastian Schmidt (Leobersdorf), Konstantin Bandat (Braunau) und Felix Loy (Salzburg).

Alle vier kannten sich schon von früheren Begegnungen und waren auch gemeinsam am Juniorenweltcup im deutschen Suhl, wo JSC Hollabrunn-Schütze Schneider seinen persönlichen Rekord von 110 Treffern aufgestellt hatte. Diesmal - bedingt durch Hitze am ersten und Wind am Zweiten - war die Spitzenleistung "nur" 104. Mit diesem Ergebnis gingen am Ende Schneider und Schmidt ex aequo in ein Stechen von 25 weiteren Scheiben.

Dort bewies der Hollabrunner Benjamin seine guten Nerven und siegte mit 21 zu 20 Treffern vor dem Leobersdorfer. Schneider errang damit nach ASF Skeet den zweiten Juniorenmeistertitel im heurigen Jahr und festigte seine Stellung als Nummer eins in Österreich. Bedingt durch dieses spannende Duell ging es fast unter, dass der Präsident des Hollabrunner Clubs, Herwig Schneider, in der Seniorenklasse ebenfalls den Meistertitel erringen konnte. Edelmetall gab es zudem noch in der Mannschaftswertung, wo Benjamin Schneider Silber mit dem Team Niederösterreich I eroberte und Florian sowie Herwig Schneider Bronze mit dem Team NÖ II.

Jetzt geht's zur WM nach Korea

Damit gelang Youngster Schneider die Generalprobe für sein absolutes Saisonhighlight, denn für ihn geht es jetzt auf der großen Bühne weiter. Der Heeressportler fliegt nun - begleitet von Vater Herwig als Betreuer - zur Junioren-Weltmeisterschaft, die vom 14. bis 18. Juli in Changwon (Südkorea) stattfindet. Anschließend, nur einen Tag nach der Landung in Wien, geht's zu einem Trainingslager nach Baku (Aserbeidschan). „Sommerurluab ist nicht in Sicht“, meinte Herwig Schneider launig.