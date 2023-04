Nächste Talentprobe für Hollabrunner Top-Schützen

Mit schlechtem Wetter war bei den österreichischen Meisterschaften ASF Skeet ASK in Weitwörth in Salzburg fast zu rechnen. Dass aber drei Tage strömender Dauerregen und maximal fünf Grad vorherrschten, war fast zu viel des Guten. Auch für die Schützen des JSC Hollabrunn, die sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Ein sensationelles Ergebnis trotz der Witterung erreichte der 19-jährige Hollabrunner Benjamin Schneider in der Juniorenklasse. Am ersten Tag traf er 98 von den 100 geworfenen Scheiben und erzielte die Tageshöchstleistung aller Klassen. Das setzte er am zweiten Tag in den ersten drei Serien fort, erst in der achten und letzten Serie des Wettkampfes war etwas die Luft draußen und er beendete die Meisterschaft schließlich mit dem persönlichen Rekord von 190 Treffern und dem wohlverdienten Meistertitel – und der zweitbesten Leistung aller Klassen! Gemeinsam mit den Kaderschützen Martin Feilhammer und Josef Hahnenkamp gab es zum Drüberstreuen noch den Vizemeistertitel mit der NÖ-Mannschaft hinter Salzburg.

Auch Bruder Florian Schneider schraubte in der allgemeinen Klasse seine persönliche Bestleistung nach oben und wurde guter Siebenter. Weitere Stockerlplätze gab es durch Herwig Schneider mit Platz zwei in der Seniorenklasse und Raimund Hengl, der den dritten Rang in der Para-Klasse belegen konnte.