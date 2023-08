Rollstuhlschütze landete einen Volltreffer

Eine toller Event jagt den nächsten am Thernerberg auf der Schützenlage des JSC Hollabrunn. Diesmal wurden die NÖ Landesmeisterschaften Compak Sporting ausgetragen, die fast schon einen Stammplatz in der Weinviertler Bezirkshauptstadt haben.

Da die Veranstalter rund um JSC-Obmann Herwig Schneider in der Lage sind, mittlerweile vier Stände, ausgerüstet mit modernster Technik, zur Verfügung zu stellen, nehmen die Schützen das Angebot auch immer wieder gerne an. So starteten 71 Teilnehmer in den Wettkampf, der nicht gerade leicht eingerichtet wurde.

Ein Wettkampf, der dem Schirennen nicht unähnlich ist

Ähnlich wie ein Kurs beim Schirennen werden die Ziele erst vor dem Wettkampf bestimmt und können nicht trainiert werden. Es gilt, die unterschiedlichsten Wurfscheiben zu treffen, die Flugbahnen und auch die Größe der Scheiben sind verschieden, es gibt Einzelziele, aber auch Dubletten, bei denen zwei Scheiben nacheinander oder auch gleichzeitig geworfen werden. Das Programm ist vor dem Abruf auf Tafeln zu lesen und die Abfolge ist für alle Schützen gleich.

Hier dominieren in der Regel die Sportler aus Leobersdorf, Schrick und auch Mistelbach. Bester Hollabrunner – mit guten 84 Treffern und Platz Fünf -wurde Florian Schneider mit nicht allzu viel Rückstand auf den Sieger der allgemeinen Klasse, Karl Ratzenböck vom Verein ASL Leobersdorf (90).

Aber drei Medaillen gingen trotzdem an den JSC Hollabrunn: In der Klasse Senioren II siegte Raimund Hengl aus Maissau, der trotz seines Handicaps im Rollstuhl sitzend, seine acht Gegner deutlich hinter sich ließ. Zweiter wurde Roman Figl (Rust im Tullnerfeld) und den dritten Stockerlplatz für den JSC holte der Weyerburger Johann Pfeifer. Hengl hatte nach seiner Aussage überhaupt nicht mit einem vorderen Rang gerechnet und nahm verblüfft, aber auch hocherfreut den Siegerpokal aus den Händen von Schießleiter und Präsident Schneider entgegen.