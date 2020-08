Weiterhin gut ihr Visier eingestellt haben die Schützen des JSC Hollabrunn. Ganz besonders Youngster Florian Schneider, welcher sich gleich zwei österreich ische Juniorenmeistertitel erschoss. Aber alles der Reihe nach:

Bedingt durch den Corona-Shutdown finden heuer im Ressort der Wurfscheibenschützen die niederösterreichischen Landes- und österreichischen Meisterschaften immer am selben Wochenende statt. So auch bei den Bewerben Trap AAT in Marchegg. Um welche Disziplin handelt es sich da genau? Im Unterschied zu den Wettkämpfen AUT im Juli in Tattendorf werden hier die Scheiben nicht von fünf nebeneinanderliegenden starren Maschinen geworfen, sondern von einem beweglichen Automaten, der nach dem Zufallsprinzip die Ziele in viele verschiedene Richtungen wirft. Allen Trapbewerben gemeinsam ist, dass die Schützen zehn Meter hinter einem Graben stehen, aus dem die Scheiben kommen.

Gelsenplage war fast Spielverderber

„Die Auslösung erfolgt dabei elektronisch über Mikrofon abruf. Der Schütze hat in der Warteposition die Flinte an der Hüfte anliegend. Vom Erscheinen der Wurfscheibe bis zum Schuss muss er das Gewehr an die Wange bringen, zielen, vorhalten und schießen und das in einem Zeitraum von 0,7 bis 0,8 Sekunden“, beschreibt JSC-Obmann Herwig Schneider die Schwierigkeit dieser Disziplin.

Stichwort Schwierigkeiten: In Marchegg forderten technische Störungen und eine massive Gelsenplage zusätzlich einiges von den Teilnehmern. Der 19-jährige Schneider ließ sich davon aber nicht beirren. War er schon in Tattendorf das Maß aller Dinge in der Juniorenklasse, übertraf er diesmal alle Erw artungen. Mit 144 von 150 möglichen Treffern schraubte er seinen persönlichen Rekord aus dem Vorjahr um drei Scheiben höher und gewann souverän sowohl den Landesmeistertitel (96 von 100) als auch die österreichische Meisterschaft. In der allgemeinen Klasse hätte Schneider mit dieser Leistung bei der NÖ Landesmeisterschaft den dritten (!) Platz und bei der Staatsmeisterschaft die Finalqualifikation erreicht. „Ich habe gewusst, dass ich gut in Form bin, aber bin überglücklich, dass es so gut geklappt hat.“

Auch sein 16-jähriger Bruder Benjamin erreichte einen neuen persönlichen Rekord und wurde jeweils Dritter (88 bei der LM und 134 bei der ÖM) hinter dem starken Melker Junior Marco Rohrhofer (89 bzw. 135). „Wieder zwei herrliche Erfolge der Burschen“, strahlte auch Vater Herwig Schneider.

Michaela Haller aus Wien (Platz zwei in der österreich ischen Meisterschaft bei den Damen) und Hermann Fritz aus Königsbrunn (Platz drei bei den Landesmeisterschaften in der Seniorenklasse II) rundeten das tolle Hollabrunner Ergebnis ab.