Schütze Schneider landete Volltreffer

Die Erfolgsserie reißt nicht ab! Auch bei den Landesmeisterschaften im olympischen Skeet in Leobersdorf im Bezirk Baden war der JSC Hollabrunn der große Medaillenabräumer.

Nach dem Landesmeister- und österreichischem Meistertitel im Skeet ASK holte sich Benjamin Schneider nun den Juniortitel in diesem Bewerb. Er siegte souverän mit 86 Treffern vor dem ASL-Schützen Sebastian Schmidt und dem neuen JSC-Talent Gregor Wagerer aus Kleinmeiseldorf. Schneider hatte schon am Tag zuvor einen Inter-League Wettkampf bestritten, den er mit Platz zwei und persönlichem Rekord von 91 Treffern beendete.

Schneider-Family war wieder eine Klasse für sich

Mit Bruder Florian und Vater Herwig Schneider siegte Benjamin außerdem noch ganz souverän in der Mannschaftswertung. Die zweite Hollabrunner Mannschaft mit Johann Pfeifer, Philip Trummert und dem Shooting-Star Wagerer erreichte hier noch die Bronzemedaille.

Auch in der Seniorenklasse holte der Hollabrunner Verein den Meistertitel – dank Gustav Sitz-Krumberger aus Pöchlarn und Platz zwei durch Johann Pfeifer (Anm.: Weyerburg). Florian Schneider komplettierte die Hollabrunner Erfolge noch mit Platz drei in der allgemeinen Klasse.