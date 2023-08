Schütze Schneider zeigte bei WM in Südkorea auf

In Changwon, Südkorea, fanden heuer die Juniorenweltmeisterschaften in allen Schießdisziplinen statt. Mit dabei ein Hollabrunner: Benjamin Schneider, 19 Jahre, Heeressportler und Schütze beim JSC Hollabrunn, hatte sich als einziger Wurfscheibenschütze für diesen Bewerb qualifiziert. Begleitet von Vater Herwig als Betreuer machte er sich auf die lange Reise via Taipeh nach Busan.

Nicht 99 Luftballons, sondern 99 Schießstände

Die üblichen Schwierigkeiten, die mit einem Waffentransport einher gehen, konnten schließlich bewältigt werden und auch die Sprachbarrieren vor Ort wurden mit gutem Willen gelöst. Die Schießanlage im Süden Koreas ist einzigartig und übertraf alle Erwartungen. Eingebettet in die Berge standen fünf Anlagen für Olympisch Trap und Skeet zur Verfügung. Die mehrstöckigen Hallen für die Gewehr- und Pistolenschützen waren unglaublich, alleine die Luftgewehrhalle hatte 99 Stände nebeneinander zur Verfügung.

Zur WM: Etwa 550 Schützen aus 45 Nationen waren in den verschiedenen Disziplinen am Start, Schneider startete den Skeetbewerb mit sehr guten Trainingsserien - trotz Dauerregen. Der erste Wettkampftag verlief sensationell und er schaffte sogar eine volle 25er Serie bei strömendem Regen. Platz 15 in der Zwischenwertung, drei Treffen von der Spitze entfernt, waren der Lohn dafür. Die nächsten beiden Tage waren nicht mehr ganz so gut, Schneider beendete den Wettkampf schließlich mit 108 Treffern, zwei unter seinem persönlichen Wettkampfrekord, und Platz 31 in der Gesamtwertung.

„Die Teilnahme war eine unschätzbare Erfahrung für mich, da ich langsam der Spitze näher komme und vor allem im Training schon hervorragende Leistungen erbringe. Viele Kontakte zu Schützen aus zahlreichen Ländern konnte ich auch knüpfen und Erfahrungen austauschen“, strahlte der Youngster. Begeistert verfolgten die Schneiders dann auch live die beiden Finalbewerbe der jeweils besten Sechs, die den Sieger bzw. die Siegerin jeweils erst in einem spannenden Stechen hervorbrachten.

Das nächste Highlight wartet schon

Wie geht es jetzt weiter? Ein Auslandsbewerb steht für Schneider heuer noch an, die Europameisterschaft in Osijek/Kroatien im September, bevor ein aufregendes Wettkampfjahr mit einem Trainingslager in Doha zu Ende geht. Lange wird danach aber nicht pausiert, denn bereits Jänner/Februar wird er bei den Weltcups in Kairo und Rabat an den Start gehen.