Seefelder Schütze mit Rekord bei Hollabrunner „Hasenjagd“

Im Oktober beenden die Schützen traditionell ihre Saison. Das ist beim JSC Hollabrunn auf der Anlage am Thernerberg nicht anders. Kein Wunder also, dass die 14. Hollabrunner Hasenjagd viele Sportler anlockte. Nur Rollhasen, also Scheiben, die auf der Erde laufen, waren hier zu beschießen. „Das Tückische daran ist, dass diese Ziele bei leichten Unebenheiten auch plötzlich springen, was einkalkuliert werden musste“, erklärt JSC-Obmann Herwig Schneider. Das Maximalergebnis in einer Runde war hier 20.

Fünfmal in Folge, also seit 2018, hatte der Hollabrunner Junior Benjamin Schneider die Hollabrunner Hasenjagd beherrscht und den Sieg eingeheimst, aber heuer fand er seinen Meister. Schneider, der es gewohnt war einige 20er auf der Ergebnisliste zu verbuchen, schaffte heuer nur eine einzige volle Runde, jedoch unglückliche 6 x 19 Treffer, was nur zu Platz drei reichte. Bruder Florian Schneider überholte ihn mit 2 x 20, aber auch er wurde besiegt. Weltklasse war nämlich Christoph Harrer aus Seefeld, der mit 5 x 20 einen tollen Rekord in der Geschichte dieses Bewerbes aufstellte und sich zum Sieger von 43 Schützen kürte.

Bester Junior wurde auch ein Clubmitglied: Gregor Wagerer aus Kleinmeiseldorf hatte nach einigen tollen Erfolgen im heurigen Jahr auch bei dieser Veranstaltung die Nase vorne. Mit insgesamt 167 geschossenen Serien war die Hasenjagd ein toller Erfolg für den Verein.

Auch der Entenparcours begeisterte

Schon zuvor traten 51 Starter beim 18. Hollabrunner Entenparcours am Thernerberg an. Hier wurden 40 jagdliche Ziele geworfen, die den Entenflug und die Jagd auf diese Vögel simulierten. Der Bewerb war wiederholbar, es konnten also mehrere Serien absolviert werden. Hatten zwei Schützen das gleiche Ergebnis, dann wurden die nächstbesten Serien verglichen, bis eine Unterscheidung möglich war. Wie in den letzten Jahren war hier der Hollabrunner Markus Bayer immer weit vorne, heuer gewann er den Bewerb mit 40 + 39 vor Pauli Aumann aus Großwetzdorf, der den zweiten vollen 40er an diesem Tag absolvierte.