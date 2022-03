Stark! Benjamin Schneider gleich viermal auf dem Podium

Werbung

Während sein älterer Bruder Florian zuletzt als großer Sieger der NÖN-Sportlerwahl im Rampenlicht stand, meldete sich nun auch Benjamin Schneider vom JSC Hollabrunn mit einem Volltreffer zurück.

Im Rahmen der Inter League Shotgun Austria fanden in Leobersdorf die ersten beiden von 14 Bewerben statt. In dieser Serie werden fünf von 14 Ergebnissen am Jahresende gewertet, der Rest bildet Streichresultate. Es gibt die Serien olympisch Skeet und olympisch Trap. Für die besten Junioren Österreichs eine tolle Möglichkeit, Wettkampferfahrungen zu bekommen und am Ende sogar Geldpreise zu erhalten. Aktuell messen sich in der Disziplin „Skeet II Jungschützen“ Kopf an Kopf zwei Ausnahmekönner: der 18-jährige Hollabrunner Schneider und der 20-jährige Oberösterreicher Daniel Lohberger.

Fernziel ist die WM in Kroatien

Sie schenkten sich auch im Süden Niederösterreichs nichts: Schneider hatte nach zwei Wettkämpfen vier Podestplätze, Platz eins bei den Junioren und Platz zwei in der Open-Klasse aller Teilnehmer am Samstag sowie sonntags Zweiter bei den Junioren und Dritter im Open. Lohberger machte es umgekehrt, samstags Dritter bei den Junioren und Vierter im Open und am Sonntag Sieger in beiden Bewerben.

„Das verspricht Hochspannung für die nächsten Wochen und Monate“, weiß Vater und JSC-Obmann Herwig Schneider. Beide Jungschützen werden heuer Österreich auch beim Juniorenweltcup im deutschen Suhl und beim Grand-Prix im slowakischen Trnava vertreten. Ein Start bei der Weltmeisterschaft im kroatischen Osijek ist bei entsprechenden Leistungen in diesem Herbst ebenfalls möglich.

Hollabrunn mit erstem Highlight

Der JSC Hollabrunn hat mittlerweile seinen heurigen Übungsbetrieb aufgenommen. Bereits am 10. April wird am Thernerberg die NÖ Landesmeisterschaft Compak Sporting ausgetragen. Das erste von vielen Highlights 2022 ...