Treffsicher: Ehepaar am Stockerl

Werbung

Vor Kurzem fand in Hollabrunn auf der Anlage des JSC am Thernerberg die Hollabrunner Bezirksmeisterschaft der Jäger statt. Dabei rekrutierten sich die sechs Teilnehmer an der Landesmeisterschaft im Juni in Mistelbach.

Der Bewerb ist eine Kombination aus 10 Kugelschüssen auf 100 Meter und 25 Wurfscheiben Parcours, wobei jeder Treffer vier Punkte zu dem Kugelergebnis addiert. „Es gab sehr gute Leistungen, jedoch bei traditionell schwacher Beteiligung. Leider trauen sich immer nur wenige Jäger den Bewerb zu, obwohl es viel Potenzial gäbe“, meint JSC-Obmann Herwig Schneider.

Bezirksmeister 2022 wurde mit ganz knappem Vorsprung Paul Aumann aus Großwetzdorf (23 Parcours, 96 Kugel = 188 Punkte) vor Johann Pfeifer (Weyerburg, 23/96=188, aber schlechteres Ergebnis auf die Gamsscheibe). Dritte wurde Paul Aumanns Gattin Margit aus Großwetzdorf (21/93=177).