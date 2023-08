Treffsichere Schützen bei Meisterschaften in Hollabrunn

Diesen August hatte der Jagd- und Sportschützenclub Hollabrunn die Aufgabe, die österreichischen Meisterschaften ASF Trap AAT zu veranstalten. Das frühere „Jagdlich Trap“ mit neuem Namen „AAT“ ist die populärste Schießdisziplin auf Wurfscheiben in Österreich.

Um was geht's? Nahezu jeder Schießplatz hat auch eine Trapanlage, bei der die Scheiben aus einem Erdbunker geworfen werden und die Schützen nicht wissen, in welche Richtung und in welcher Höhe die Ziele wegfliegen. Regelmäßig hat der Sportler hier auch zwei Schüsse pro Scheibe zur Verfügung. AAT ist wesentlich leichter als die internationalen Disziplinen Olympisch Trap oder Olympisch Skeet und gerade deshalb sehr beliebt, auch wenn es nur in Österreich und einigen angrenzenden Staaten betrieben wird. Die Trefferquote an der Spitze ist hier natürlich entsprechend hoch.

Über zehn Prozent schossen „perfekt“

Eine tolle Beteiligung von 65 Schützen und ein problemloser Wettkampf an beiden Tagen ohne Verzögerungen und Zwischenfälle waren die Eckdaten eines absolut gelungenen Bewerbes. Lediglich das Wetter zeigte sich von der schlechtesten Seite, trotzdem waren die Ergebnisse hervorragend.

Bei 512 geschossenen Serien verbuchten die Teilnehmer 58 volle 25er Serien, mehr als zehn Prozent – eine unglaublich starke Bilanz. Besonders spannend gestalteten sich die abschließenden Stechen:

Michael Sailer aus der Steiermark gewann in der allgemeinen Klasse mit 25:23-Treffern vor seinem Landsmann Daniel Promitzer. Lokalmatador Florian Schneider vom JSC im Kampf um Platz drei mit 24:21 vor Andeas Zotter. Und die beiden Wiener Kurt Prankl und Karl Fröstl duellierten sich bei den Senioren, wobei Prankl mit 20:15 das bessere Ende für sich hatte.

Das tollste Finish lieferte aber der Hollabrunner Schneider ab, der nur einen Treffer hinter Sailer Dritter wurde. Denn um in dieses Stechen zu gelangen, waren im letzten Durchgang alle 25 zu treffen, „eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man vorher bereits weiß, dass man keine Fehler mehr machen darf“, staunte auch Vater und JSC-Obmann Herwig Schneider. Neben dieser Bronzemedaille gab es für die Hollabrunner auch noch je einen dritten Platz für Josef Weber (Anm.: Großriedenthal, Klasse Senioren II) und Mich-aela Haller (Wien, Damen).