Hollabrunner Schüler machten Trainerausbildung

Dass der HLW Hollabrunn Sport wichtig ist, dürfte bekannt sein. Aber nicht nur in Sachen Ausübung, sondern auch Ausbildung. So dürfen sich Ruby Fangmeyer, Silia Gamper, Sem Ilunga, David Marek, Christina Pfeifer und Lion Schwarzmaier nach bestandener Prüfung ab sofort „Staatlich geprüfte:r Instruktor:in FIT Animation“ nennen.

Der Weg dorthin war nicht leicht: Nach erfolgreichem Eignungstest in der dritten Klasse starteten die Mädchen und Burschen im heurigen Schuljahr gleich in der ersten Schulwoche als Studenten der BSPA Linz mit der einzigen bundesweiten Ausbildung im BFSZ Obertraun, wo u. a. ein ehemaliger Olympiateilnehmer und Trainer aus dem Spitzensport die Ausbildung betreuten. Fünf Tage lang wechselten einander theoretische und praktische Inhalte rund um die Bereiche Sport und Training ab. „Anstrengend, aber lässig“, war die Rückmeldung der Schüler, die sehr selbstständig und freudig mitarbeiteten und dabei zwei Tage von Lehrer Rudolf Sperber direkt vor Ort betreut wurden.

Schule unterstützte, die Inhalte zu festigen

In den Semesterferien hieß es erneut die Schulbank zu drücken, als in der BSPA in Linz die zweite Ausbildungswoche startete. Wie in der gesamten dritten und vierten Klasse wurden die Kandidaten jede zweite Woche auch in der Schule mittels einer Doppelstunde betreut, so hatten sie die Gelegenheit, Themen zu besprechen und zu festigen bzw. Lehrauftritte zu üben. Dies wird von der BSPA angerechnet, weshalb die Ausbildung nur zwei statt der üblichen drei Wochen dauert.

Schlussendlich fand der Abschluss wieder in Linz statt, wo die Schüler ihr Wissen über Bewegungslehre und Biomechanik, Sportbiologie und Trainingslehre und die praktisch-methodischen Übungen zeigen konnten.