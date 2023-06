Hollabrunner Schüler trainierten mit Leichtathletik-Star

Die ehemalige Weltklasse-Leichtathletin Beate Taylor war auch heuer wieder zu Gast in der Mittelschule Hollabrunn. Jedes Jahr besucht sie eine der Sportklassen, um mit den Kids ein Leichtathletik-Training abzuhalten. Diesmal war es die 1cs, die Mädchen und Buben waren schon sehr gespannt und aufgeregt, was da auf sie zukommen wird.

In ihrer aktiven Zeit war der Hürdenlauf die Spezialdisziplin von Taylor, noch heute hält sie den österreichischen Rekord im 100-Meter-Hürdenlauf. Wie startet man richtig? Wie springe ich über Hürden? Was ist die Laufschule? Welche Disziplinen gibt es überhaupt in der Leichtathletik? All diese Fragen wurden in einer Doppelstunde mit den Mädchen und Buben der Sportklasse geklärt und fleißig geübt. Die ganze Klasse war mit vollem Elan dabei und es machte den Kids riesigen Spaß, einen echten Superstar der Leichtathletik in einer Turnstunde hautnah erleben zu dürfen. Eine Fortsetzung nächstes Jahr ist fix!