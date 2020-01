Die Retzer Segler Daniel Mulley und Barbara Nemec verbringen derzeit den Winter wieder in Portugal. In Vilamoura absolvierten sie in der Woche vor Weihnachten auch schon ihre erste Regatta. Dabei stellten sie laut Daniel Mulley erneut fest: „Wir sind bei Bedingungen, die wir beherrschen, verdammt schnell.“ Da die beiden Retzer aber in Vilamoura nicht allzu viel Glück mit dem Wetter hatten, belegten sie am Ende den sechsten Rang unter sechs gestarteten Booten. „Es lag gar nicht so sehr am Segeln, sondern einfach am Kopf“, so Mulley mit einigen Tagen Abstand.

Darüber hinaus begannen sie aber schon bei der Anreise nach Portugal, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. „Das Riesenproblem ist, dass es gar nicht so sehr am Talent oder am Können liegt, sondern es liegt halt irgendwann doch am Geld. Ich kann das nicht bis zu den Olympischen Spielen 2024 finanzieren“, weiß Mulley. So ist es den beiden nicht möglich, so viel Geld aufzubringen, um Erfolge zu erzielen, die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und Förderungen sowie Sponsorengelder bringen. Daher setzen sie sich eine Deadline.

Aufgrund der Ergebnisse der zweiten Runde des Portugal Grand Prix und der Europa meisterschaft am Gardasee werden sie entscheiden, wie es in Zukunft weitergeht. „Wir wissen, dass wir weiter segeln werden, aber wie genau das ausschaut, wissen wir noch nicht.“ So können sie sich beispielsweise vorstellen, in eine andere Bootsklasse zu wechseln, die mit weniger finanziellem Aufwand mehr Erfolge bringt.

Bis zu dieser Entscheidung gilt für das Duo aber: „Wir versuchen nach wie vor, besser und schneller zu segeln und für die kurze Zeit der Regatta den Kopf abzuschalten.“