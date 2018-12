Kurz vor Heiligabend bekam die 93-jährige Margit Schieder aus Hollabrunn, die noch immer für den TTV Sierndorf zum Schläger greift, ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk in St. Pölten: Im Rahmen der NÖ-Seniorensportlerehrung wurde die rüstige Weinviertlerin unter tosendem Applaus ausge zeichnet.

Warum das? Senioren-Landesrätin Chris tiane Teschl-Hof meister ehrte die diesjährigen NÖ-Seniorensportler des Jahres (Master of the Year) in der NV-Arena St. Pölten – und zwar gemeinsam mit Herbert Nowo hradsky, Landesobmann der NÖ-Senioren, und Johannes Bauer, Landespräsident des Pensionistenverbandes. Insgesamt wurden acht Trophäen für die außergewöhnlichen sport lichen Leistungen überreicht. „Alle Nominierten sind Vor bilder, nicht nur für Ältere“, bekräftigte Landesrätin Teschl-Hofmeister.

In der Kategorie „Älteste/r Nominierte/r“ wurde Schieder für ihre außerordentliche Leistung in der Sportart Tischtennis geehrt und vor den Vorhang gebeten. Die 93-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn konnte mit ihrem sportlichen Können und ihrer körperlichen Fitness beeindrucken und ist zudem die älteste nominierte Seniorensportlerin des Jahres 2018. „Ich freue mich wahnsinnig, das macht mich stolz“, war sie sprachlos.

Auch Sierndorfs Vereinsobmann Albert Wilder ist überwältigt: „Sie ist ihr Leben lang dem Tischtennissport treu geblieben. Es ist eine besondere Wertschätzung ihres Engagements, dass sie diesen Ehrenpreis erhielt.“