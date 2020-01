Der Heimspiel-Saisonauftakt ist geglückt. Mit einem souveränen 8:3-Sieg (Anm.: Drittelergebnisse 3:1, 4:2, 1:0) feierten die Hollabrunner Wild Hogs am Samstagabend gegen die Garser Pinguins einen Neujahrsstart nach Maß. „Ganz stark, wir waren klar überlegen, obwohl wir uns gegen die Garser immer schwergetan haben“, analysierte Coach Friedrich Dechant.

Mit der „Wand“ Andreas Ulram im Tor und einer stark aufgestellten Abwehr im Rücken dominierte man das Match und setzte sich gegen die auf opferungsvoll kämpfenden Garser überlegen durch. Vor knapp 120 Zuschauern war Youngster Marco Wolf mit vier Treffern „Man of the Match“. In die Scorerliste eintragen durften sich auch Max Zimmermann, Tobias Jaux und Debütant Josef Strieg.

Auch Back-up Wolfgang Engel, der für den im Match verletzten Lukas Garhofer einsprang, scorte mit einem sehenswerten Treffer und „zeigte, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört“, wie Dechant lobend erwähnte. Aber Stichwort Verletzung: Garhofer knickte ohne Fremdeinwirkung um und muss jetzt – mit Verdacht auf Bänderriss – wohl mehrere Wochen einen Gips tragen.

Auch die Juniors der Wild Hogs errangen im Vorspiel einen 4:3-Sieg über ihre Alterskollegen aus Gars und machten laut Dechant „diesen Abend perfekt!“ Weiter geht es in knapp zwei Wochen, am Freitag, 31. Jänner, um 19.30 Uhr mit dem „HOWIE-Cup“, einem Spiel gegen eine Wiener Hobbymannschaft in Hollabrunn, ehe am Samstag, 15. Februar, das große Derby zwischen den Wild Hogs und den Retzer Ice Lions stattfindet. Um 18.15 Uhr mit den Junioren, um 19.15 spielen die Erwachsenen. „Ein Saisonhighlight“, freut sich Dechant.