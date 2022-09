97-Jährige: „Tischtennis ist mein Lebenselixier“

Werbung

Wer am Mittwochabend in Sierndorf in der Volksschul halle beim Training des TTV war, der staunte nicht schlecht: Die 97-jährige Margit Schieder schaute das erste Mal seit dem Ausbruch von Corona wieder bei ihrem Verein vorbei und schlug aus therapeutischen Gründen – und unter Aufsicht des Hollabrunner Arztes und TTV Sierndorf-Mitglieds Richard Fiedler – ein paar Bälle.

Und an der Platte bekam die Hollabrunnerin neue Kräfte, oder wie sie es selbst formulierte: „Tischtennis ist mein Lebenselixier.“ Sie hat den Sport unglaublich vermisst und auch Sierndorfs Obmann Albert Wilder regelmäßig angerufen, um nachzufragen, wie es denn dem Verein geht, und hat immer wieder einen Statusbericht abgegeben, mit welchen Problem sie zu kämpfen hat(te). Doch kein Sturz, keine Verletzung oder Alterserscheinung konnte sie aufhalten, jetzt zum Schläger zu greifen.

Gut geschlafen nach der Trainingseinheit

„Tischtennis dürfte wie Radfahren sein. Das verlernt man nicht. Margit hat es mit 97 heute bestätigt. Sie ist und bleibt ein Vorbild für alle Generationen. Bewegung hält zwar nicht ewig jung, aber es ist ein Grund, um sich zu freuen und zu leben“, zeigt sich Wilder begeistert.

Auch Margit Schieders Tochter Eva Graser ist am nächsten Tag erleichtert: „Sie war richtig glücklich. Heute habe ich sie gleich in der Früh angerufen und nachgefragt, wie es ihr geht: ‚Ja super!‘ Sie hat sehr gut geschlafen.“