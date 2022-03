Dramatik im NÖ-Tischtennis-Derby

Werbung

Ein turbulentes Wochenende liegt hinter dem Göllersdorfer Martin Kinslechner und seinen 2. Bundesligaherren des TTV Sierndorf. Nach einer ungewöhnlichen 4:6-Niederlage gegen die SG Übelbach/Don Bosco am Samstag – die Gegner traten ohne Nachwuchsspieler an und gewannen nach einer starken Leistung von Christian Luginger und Tamas Laczko gegen den TTV nur zu zweit – gingen Kinslechner, Tomas Janci und Johannes Maad dennoch fokussierter in die Sonntagspartie gegen den Tabellenzweiten aus Guntramsdorf.

Dabei wurden sie von sieben Sierndorf-Fans unterstützt, die extra die weite Anreise in Kauf nahmen. Das sollte helfen: Es ging hin und her, die Weinviertler Außenseiter lieferten dem Favoriten einen heißen Kampf. Beim Stand von 4:4 stellte Sierndorfs Tomas Janci mit einem 3:1-Erfolg gegen Marius Mandl die Weichen auf Sieg.

Im Doppel mit Martin Kinslechner machte Janci gegen Dominik Habesohn und Julian Fellinger alles klar – sehr zur Freude der mitgereisten Fans. Damit bleiben die Sierndorfer weiter Dritter.