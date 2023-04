Hollabrunner Schützenfamilie Schneider räumte ab

Werbung

Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften ASF Skeet ASK am vergangenen Samstag am Thernerberg startete ein Großteil der Teilnehmer für den JSC Hollabrunn. Richtige Heimfestspiele wurden es aber vor allem durch die Leistungen: Alle ersten Plätze – und damit alle Landesmeistertitel – gingen an den Veranstalter.

In der allgemeinen Klasse duellierten sich JSC-Schütze Florian Schneider (Anm.: aus Hollabrunn) und Vereinskollege Hermann Bauer (Unterzögersdorf) mit einem Gleichstand bis zur letzten Serie. Erst dann konnte Schneider mit einem Vorsprung von zwei Treffern und der Tageshöchstwertung mit 94 von 100 Ringen gewinnen.

Bauer wurde Zweiter und Martin Feilhammer aus Ladendorf, der eigentlich der große Favorit war, musste sich mit dem dritten Rang begnügen.

Favorit wurde souverän in Schach gehalten

Bruder Benjamin Schneider, nach zwei Weltcups wieder in Österreich, hatte mit dem Leobendorfer Sebastian Schmidt mehr als erwartet zu kämpfen und hatte ebenfalls zum Schluss den längeren Atem. Er gewann die Juniorenklasse mit 92 Treffern vor Schmidt (86) und dem aufstrebenden JSC-Jungschützen Gregor Wagerer (Horn).

Die Damenklasse gewann für den Hollabrunner Vorzeigeverein Susanne Lehensteiner aus Tulln. In der Seniorenklasse siegte unangefochten JSC-Obmann Herwig Schneider und den Landesmeister bei den Senioren II holte wiederum Johann Pfeifer aus Weyerburg nach Hause.

Die Mannschaftwertung war bei diesen Leistungen nur mehr eine Formsache – und der Titel ging natürlich an die Familie Schneider (Florian, Benjamin und Herwig).

Die Form stimmt jedenfalls für die österreichischen Meisterschaften, welche am 15. und 16. April in Weitwörth/Salzburg über die Bühne gehen werden.