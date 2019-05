Mit zwei Weltcup-Siegen, zahlreichen Stockerlplätzen und zwei Teilnahmen an Paralympischen Winterspielen war der 25-Jährige eines der ÖSV-Aushängeschilder der letzten Jahre. „Die Entscheidung ist über einen längeren Zeitraum gereift, ich habe es mir nicht leicht gemacht“, meinte Würz in einer ersten Stellungnahme.

Was seine genauen Gründe sind, wie es jetzt bei ihm weitergeht und warum man ihn trotzdem weiter sportlich sehen wird, all das lest ihr in der nächsten Hollabrunner Print-Ausgabe!