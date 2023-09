ASVÖ-Sommercamp in Ziersdorf begeisterte

Ziersdorf bildete den Abschluss der Sommercamp-Serie des ASVÖ Niederösterreich: Bei heißem Wetter stand der Wasserspaß im Vordergrund. Somit glitten die 48 Kids per Wasserrutsche über die Airtrackbahn und genossen den Ausflug ins Freibad. Die ASVÖ-NÖ-Coaches um Camp-Leiterin Nadine begeisterten aber auch dank der tollen Zusammenarbeit mit dem SV W4IT Ziersdorf mit Fußball oder Tennis.

Organisations-Chefin Jennifer Goldnagl sagt Danke nach acht Wochen und insgesamt neun Feriencamps: „Vor allem an die teilnehmenden Vereine für die tolle Unterstützung, an die Gemeinden für die Hilfe und die tollen Angebote, an alle Eltern für den unkomplizierten Ablauf, an unsere jungen Sportler und Sportlerinnen für ihre Motivation und täglich gute Laune und ein riesengroßes Dankeschön an unsere Trainerinnen und Trainer. Ihr macht unsere Feriencamps zu dem, was sie sind. Wir freuen uns schon auf den nächsten Sommer!“

Zuvor aber bestritten die 48 Kids in Ziersdorf die letzte Sommer-Olympiade und bewiesen Cleverness bei der Rätselwanderung. Zur Belohnung gab es täglich Eis zur Abkühlung.