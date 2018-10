Ein Lauffest der allerersten Güte – das war auch die vierte Auflage des 4KellergassenLaufs in Hollabrunn. Knapp 800 Läufer, perfektes Wetter und eine reibungslose Organisation – Sportlerherz, was willst du mehr? Kein Wunder, dass dieses Event in einer Online-Umfrage zum sechstschönsten Laufbewerb Österreichs gewählt wurde.

Ein Grund ist die jahrelange Aufbauarbeit des Organisationsteams rund um Sportstadtrat Kornelius Schneider und die Mitglieder des Lauftreffs Hollabrunn, die sich das ganze Jahr über für die Bewegung der Hollabrunner einsetzen. Was den Kellergassenlauf noch so wichtig macht, ist seine Bedeutung für den Stellenwert des Sports in der Bezirkshauptstadt. Vielleicht führten ja die positive Resonanz und das tolle Echo dazu, dass die noch offenen Baustellen im Hollabrunner Sport endlich angegangen werden. Das beginnt bei der Halle für die Handballer und endet bei der Eislaufbahn, die noch immer zu kurz für einen Spielbetrieb im NÖ-Eis hockeyverband ist.

Eine Schulstadt ist Hollabrunn schon, mit Bewerben wie dem 4KellergassenLauf könnte man endlich auf gutem Weg sein, auch als Sportstadt wahrge nommen zu werden.