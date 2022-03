Neue Turnsäle sind top, verlorene Mitglieder flop

Der Obmann der Sportunion Hollabrunn, Hannes Tribelnig, sprach im Interview über die neu sanierten Turnsäle der Mittelschule und die derzeitige Situation, was die Corona-Pandemie betrifft.

NÖN: Die Sanierung der Turnsäle der Mittelschule wurde vor Kurzem abgeschlossen. Was bedeutet das für die Sportunion?

Hannes Tribelnig: Für uns hat es eigentlich auch vorher gereicht. Sanierte Turnsäle sind aber natürlich ansprechender für all jene, die dort Sport machen, weil sie heller und freundlicher sind. Die Einsparungen, dass es nun in eine Spielhalle und eine Geräteturnhalle aufgesplittet worden ist, sind für uns aber nicht so ideal. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Wir sind jetzt in der Spielhalle und dort ist es natürlich schwierig, Kindergartenturnen zu machen, wenn man keine Ringe, Taue und so weiter zur Verfügung hat.

Die Sportvereine hatten aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt eine schwierige Zeit. Kann der Sportbetrieb mittlerweile wieder halbwegs normal stattfinden?

Tribelnig: Ich würde schon sagen, dass er wieder normal stattfinden kann. Im Turnsaal selbst ist ja keine Maskenpflicht, wobei die Trainer im Turnsaal teilweise schon noch Masken tragen. Ich hoffe, dass das auch wirkt. Es ist fein, dass die Maßnahmen weniger sind, weil es für alle angenehmer ist. Wir haben aber gerade im Erwachsenenbereich schon einige Mitglieder verloren. Ob die wieder zurückkommen werden, weiß ich nicht.

Welches Sportprogramm bietet die SU im Moment an?

Tribelnig: Wir haben im Prinzip wieder das gleiche Sportprogramm wie im Herbst. Zusätzlich kommt am Samstag noch das Eltern-Kind-Turnen, das Kindergartenturnen und die „Beweg dich schlau“-Einheit dazu. Ansonsten ist es so wie in den letzten Jahren, es sind aber schon weniger Leute dabei. Im Mai fangen wir mit Beachvolleyball an, da hoffen wir, dass wir dann noch mehr Leute zur Bewegung motivieren können. „Bewegt im Park“ beginnt auch schon bald.