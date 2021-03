Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es für die Hollabrunner Bundesligaherren am Samstag mit der Bonusrunde im Oberen Play-off los. Auftaktgegner ist am Samstagabend die SU Leoben in der WeinviertelArena. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie läuft diese Bonusrunde ab?

Es gibt fünf Runden, wobei die drei Erstplatzierten des Grunddurchgangs drei Heimspiele haben, die Ränge vier bis sechs nur jeweils zwei. Für Hollabrunn bedeutet das alle Mitanwärter auf den Titel zu Hause und deshalb auch keine weite Reisen in die Obersteiermark.

Einzig das Derby gegen Korneuburg findet auswärts statt, „aber da haben wir noch eine Rechnung offen“, spielt Manager Gerhard Gedinger auf den schwachen Auftritt in der Franz-Guggenberger-Sporthalle an.

Warum ist diese Bonusrunde so wichtig?

Weil sie die Platzierung für das Viertelfinale festlegt.

Warum Top-Acht, wenn es nur sechs Mannschaften im Oberen Play-off gibt?

Ganz einfach: weil das Feld noch mit den beiden Erstplatzierten des Unteren Play-off komplettiert wird. Kompliziert wird es trotzdem, weil sich die ersten Vier ihren Gegner aus den Rängen fünf bis acht aussuchen dürfen. Das hat für den UHC vor allem auf dem Papier einen strategischen Vorteil, wenn man Erster bleibt.

Stichwort Papier: Eigentlich wollte der österreichische Handballverband bis Ende März eine Entscheidung über die allfällige Aufstockung der HLA fällen, nun gab es eine E-Mail an alle Vereinsvertreter der HLA und Bundesliga, dass diese Entscheidung erst Ende April fallen wird.

Was sind die Ziele der Hollabrunner?

Nämlich jenes, dass man als Sieger der Bonusrunde die Fivers Margareten II „picken“ würde, da man dann automatisch im Halbfinale stehen würde, weil Zweierteams von HLA-Ligisten nicht aufsteigen dürfen.

Wie schaut der Kader aus?

Spielmacher Kevin Wieninger konnte nach seiner Knieverletzung samt Arthroskopie vorige Woche wieder ins Training einsteigen. „Wir werden ihn aber nur sehr langsam wieder heranführen“, will ihm Gedinger nicht für die Finalspiele verheizen. Dafür tat die Pause Anze Kljajic und Vlatko Mitkov gut – beide Routiniers konnten ihre Muskelverletzungen ausheilen lassen. „Sie werden auf jeden Fall zum Einsatz kommen“, weiß Gedinger.

Was macht die Konkurrenz?

Beim ersten Gegner Leoben dürfte Spielertrainer Vityas Ziura wieder fit sein, mit ihm haben die Steirer eine gefährliche Waffe. Auch bei den „Jags“ aus Bad Vöslau kann man auf den gesamten Kader zurückgreifen. Einzig bei den Bruck/Trofaiach Foxes gibt es Fragezeichen, da Trainer Dino Poje gehen musste.

Bis Saison-Ende wird nun Trofaiach-Urgestein Jürgen Radischnig – noch im Vorjahr Coach des ATV – auf der Trainerbank der Füchse Platz nehmen – und zwar in Kombination mit Mario Maretic als Spielertrainer.