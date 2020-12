Vergangene Woche fand eine Videokonferenz des ÖHB statt, in der besprochen bzw. diskutiert wurde, wie der Spiel- und Trainingsbetrieb genau fortgesetzt wird, nachdem es grünes Licht vom Ministerium gab, die Bundesliga der Herren dem Spitzensportkonzept zu unterwerfen (Anm.: die NÖN berichtete). Dabei wurde entschieden, dass der Trainingsbetrieb mit Anfang dieser Woche wieder aufgenommen werden darf. Aber was bedeutet die Spitzensportregelung für den UHC Hollabrunn jetzt genau bzw. was kommt auf ihn zu? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Restart der Spusu Challenge:

...wie läuft das Training jetzt ab?

Der UHC musste eine Liste erstellen, wer aller in die Halle darf. Dabei handelt es sich um 18 Spieler, vier Betreuer und Manager Gerhard Gedinger. Diese wurden auch vor der ersten Trainingseinheit am Montagabend getestet und waren alle negativ. Auf dem Trainingsplan stehen in den nächsten zwei Wochen vor allem wieder Kraft- und Konditionseinheiten. „Wir müssen schauen, dass wir die Burschen matchtauglich machen“, weiß Coach Ivica Belas, der aber auch mahnt: „Wir dürfen nicht zu viel Gas geben, weil es ist im Prinzip wieder eine komplett neue Vorbereitung.“

Insgesamt stehen vier Einheiten bis Freitag auf dem Programm, dann ist die Weinviertel-Arena wegen der Vorbereitungen auf die Corona-Massentests gesperrt. Dort werden übrigens auch die UHC-Spieler und Funktionäre – knapp 40 (!) Leute – mithelfen. Für Gedinger und Co. Ehrensache: „Die Gemeinde hilft uns immer, jetzt helfen wir. Für uns ein Zeichen von Zusammenhalt.“

...wie oft wird getestet?

Jeder Spieler muss theoretisch einmal im Monat getestet werden. Zusätzlich eben vor dem ersten Training und auch vor dem ersten Spiel. In der Praxis wird es allerdings so aussehen, dass jede Woche ein Pool von fünf Spielern getestet wird. „Weil sich das schon in der Praxis der Spusu Liga bewährt hat und so positive Fälle schneller erkannt und isoliert werden können“, erklärt Gedinger.

...welche Kosten kommen auf die Hollabrunner zu?

Zum Einsatz kommen sogenannte Antigen-Schnelltests. Das wird laut Gedinger bis zum Saisonende zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten. „Dafür greifen wir unsere Reserven an, können uns aber auch auf die Sponsoren verlassen“, erklärt er, um noch hinzuzufügen. „Denn Unterstützung gibt es da keine, aber das haben wir gewusst, als wir uns dem Spitzensportkonzept unterworfen haben.“

...was wartet noch auf die UHC-Spieler?

Neben viel Eigenverantwortung – da redeten Belas und Gedinger ihren Mannen auch ins Gewissen – muss jeder Spieler ein sogenanntes Gesundheitstagebuch führen und genau dokumentieren, wie es ihm geht. Diese Protokolle werden dann dem Verein übermittelt, der sie wiederum bei Bedarf dem Verband schicken muss. „Es muss den Spielern jetzt klar sein, dass sie einen Exklusiv-Status haben und beim Verein jetzt auch in der Pflicht stehen“, so Gedinger.

...wann wird es mit der Meisterschaft losgehen?

Auf jeden Fall erst im neuen Jahr, um den Spielern möglichst viel Zeit zu geben, sich ordentlich vorzubereiten, um die Verletzungsgefahr in Anbetracht von englischen Wochen so gut es geht zu minimieren. Geplant ist aktuell das Wochenende 15. bis 17. Jänner, eventuell geht es schon eine Woche früher los. „Das wird diese Woche noch ligaintern besprochen“, berichtet Gedinger.

...wird am ursprünglich geplanten Ligamodus festgehalten?

Vorerst ja, weil man noch genug Puffer hat. Geplant ist ein Grunddurchgang, danach eine Bonusrunde und schließlich die Play-off- bzw. Finalspiele. Das sollte sich im Normalfall auch ausgehen, weil man den ganzen Jänner Zeit hat für Nachtragsspiele. Denn ursprünglich hätte die Spusu Challenge aufgrund der Handball-WM in Ägypten pausiert. Zudem könnte man bis Ende Juni weiterspielen.

...wann dürfen wieder Zuschauer in die Halle?

Das ist für viele Vereine die „Gretchenfrage“ und hängt von der Entwicklung der Coronazahlen ab. Mit viel Optimismus hofft Gedinger Ende Jänner/Anfang Februar wieder auf die erlaubten 250 Fans vom vergangenen September und Oktober zu kommen. Bis dahin gibt es „Geisterspiele.“

Stichwort Weinviertel-Arena: Dennoch gibt es strenge Vorgaben, unter anderem eine „Red Zone“, wo nur Betreuer, Spieler und Offizielle reindürfen.