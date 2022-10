Für Hollabrunn soll der Klassenerhalt her

Werbung

Am Freitag ging endlich auch die neue Spielzeit für die Squash Union Hollabrunn in der Landesliga Ost los. Im Wiener Padeldome ging es auswärts gegen CCC Squash With Us St. Pölten und den Wiener Sport-Club II. Während es gegen die St. Pöltner eine glatte 0:4-Niederlage setzte, gewann man gegen den Wiener Sport-Club II mit 3:1.

Hollabrunner Squasher I: Alfred Widhalm. Foto: privat

Stefan Brauneis, Roman Ernst und Obmann Alfred Widhalm selbst sorgten dabei für die ersten Landesliga-Punkte der Bezirkshauptstädter. Das Saisonziel ist laut Obmann Widhalm klar: „Wir wollen den Klassenerhalt.“

Mithelfen sollen dabei neben Aushängeschild und Ex-Top-Spieler Brauneis, Ernst und Widhalm auch Gerald Reiterer, Nikolaus Lausch, Oliver Strobl, Stefan Holcman und Lukas Schopper. Dabei wird zweimal die Woche in Hollabrunn trainiert und ab und zu gönnt man sich noch Trainingseinheiten mit Teamspieler Jakob Dirnberger. Aber nicht nur in Sachen Meisterschaft haben die Hollabrunner große Ziele für die Zukunft.

Turnierserie soll Leute zum Squash bringen

„Wir starten heuer mit einer internen Turnierserie. Es wird sechs Turniere geben, wo jede Spielstärke erwünscht ist“, erklärt Widhalm. Jeder Platz wird ausgespielt und jeder Teilnehmer bekommt Punkte für seine Platzierung.

Hollabrunner Squasher II: Stefan Brauneis. Foto: privat

Nach den sechs Turnieren werden die Punkte aufsummiert und die drei bestplatzierten Spieler prämiert. „Man kann an der gesamten Turnierserie teilnehmen oder auch nur an einzelnen. Ziel ist es, dass die Teilnehmer Spaß dabei haben und dass man auch mal gegen andere Spieler spielt und dadurch vielleicht auch neue Squashpartner kennenlernt“, hofft Widhalm.

Gespielt wird auf der Heimanlage der Bezirkshauptstädter, im Fitness-Center „Salus & Forma“ in Hollabrunn. Die Termine für 2022 sind der 21. Oktober, 25. November und 16. Dezember, jeweils ab 18 Uhr. Meisterschaftsheimspiele wird es übrigens erst kommendes Frühjahr geben.

Wer jetzt Lust auf Squash hat, einfach Interesse im Fitness-Center „Salus & Forma“ an der Rezeption kundtun oder Widhalm direkt unter 0676/6706378 kontaktieren.