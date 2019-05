Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn war letzte Woche bei den Nationalen Offenen Meisterschaften, die am Schmittenhöhe-Kurs des GC Zell am See (Anm.: Salzburg) stattfanden, am Start. Dabei war sie mit ihrem Auftakt allerdings nicht ganz zufrieden: „Die ersten drei Tage verliefen leider nicht ganz so nach Wunsch. Ich bin nicht so wirklich in den Rhythmus reingekommen und dann habe ich leider sehr schlecht geputtet.“

Daher lag die spätere österreichische Meisterin, Katharina Mühlbauer, vor dem letzten Tag schon weit voraus. Um die Podestplätze wurde aber hart gekämpft, wobei Spitz am Ende ihre beste Leistung in dieser Woche abrufen konnte und den Vizestaatsmeistertitel eroberte. „Ich habe zwar immer noch ein paar Fehler gemacht, dann aber die beste Runde vom Damenturnier gespielt. Also war es eh noch einmal ein versöhnliches Ende, aber nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe“, war sie am Ende aber auch mit dem zweiten Platz zufrieden.

Die 19-Jährige hatte in der vergangenen Woche noch anderen Grund zur Freude. Sie verkündete via Instagram ihren weiteren Ausbildungsweg. So wird sie ab Herbst an der UCLA in Los Angeles studieren. „Die Stadt selbst und der Campus haben mir einfach gut gefallen. Dort habe ich mich einfach von Anfang an wohlgefühlt. Ich glaube, dass ich dort einfach bessere Chancen habe, als Spielerin besser zu werden“, begründete sie ihre Entscheidung für die Uni in Los Angeles und gegen Oregon.