Tanzteam Hollabrunn zurück aus der Show-Pause

Mit dem Abschlusstanz aus der letzten Show im Jänner 2020 startete das langersehnte Sommerfest des Union Tanzteams Hollabrunn und schloss damit die Lücke, die die vergangenen auftrittsfreien zweieinhalb Jahre mit sich brachten. „Nicht nur den Tänzerinnen und Tänzern hat man angemerkt, dass ihnen die Shows abgegangen sind, sondern auch dem Publikum“, stellte Obfrau Alexandra Auer-Ernst nach dem gelungenen Abend fest.

Gemeinsam mit ihrem Team wurde die ursprünglich als Open-Air im ATSV-Fußballstadion geplante Veranstaltung wegen der unsicheren Wetterlage in die Sporthalle verlegt. Eine Absage wollte man nicht riskieren.

Das tat der tollen Stimmung aber keinen Abbruch. So entzückten die Jüngsten im UTT, die Dance Kiddies, mit ihren ersten Auftritten das Publikum. Bei den Kids- und Teensgruppen war die Freude am Tanzen spürbar. Die Jugendlichen und Erwachsenen heizten die Stimmung nochmals kräftig an und begeisterten mit ihren Choreografien und Kostümen.

Der UTT setzte zudem ein starkes Zeichen für den Frieden und sammelte insgesamt 1.700 Euro für die Unterstützung der Hollabrunner Ukraine-Hilfe.

Die nächsten Shows sind für Jänner und Juni 2023 fixiert.