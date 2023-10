Göllersdorfer Tennisclub findet neuen Obmann

Im August diesen Jahres legte Walter Reininger - nach acht Jahren - seine Funktion als Obmann des Tennisclub Göllersdorf zurück. Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung mussten also Neuwahlen stattfinden. Der Wahlvorschlag des Vorstandes, der auf den Göllersdorfer Wolfgang Etl lautete, wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Unterstützt wird Etl von zwei Stellvertretern: Florian Reinwein aus Furth und Stefan Hinterberger aus Göllersdorf. Ziel des Trios ist es den Tennisverein in und außerhalb der Gemeinde bekannter zu machen, vor allem die Jugend zurückzugewinnen und das Tennisspielen in Göllersdorf allgemein wieder zu attraktivieren.

Als erste Amtshandlung durfte Etl dem scheidenden Obmann Reininger zur Ernennung zum Ehrenpräsidenten des TCG gratulieren. Den Vorschlag des Vorstandes, Reininger zum Ehrenpräsidenten zu ernennen, wurde von Gründungsmitglied Gerhard Jerry Peutl, ebenfalls Ehrenpräsident, eingebracht und einstimmig angenommen. Helmut Klampfer (Kassier) und Marianne Klampfer (Schriftführerin) wurden in Ihren Funktionen bestätigt.

Wichtig: Etl und sein Team vorerst nur für ein Jahr im Amt

Auch Martin Engelberger, der den Verein seit August interimistisch geführt hatte, wurde von den Funktionären des Tennisclubs würdig gedankt. Engelberger war auch maßgeblich an der Suche nach einem neuen Obmann beteiligt. Gewählt wurden Etl und sein Team auf eigenen Wunsch nur für die Dauer von einem Jahr, da sich das Trio ein genaueres Bild vom Verein machen möchte und jetzt als eine Art „Feuerwehr“ den Verein übernimmt um den Fortbestand einmal für ein Jahr zu sichern.