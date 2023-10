UTC Hollabrunn fand in letzter Sekunde einen neuen Obmann

Ausgerechnet im 75-Jahr-Jubiläum des UTC Hollabrunn stand die Zukunft des Vereins an der Kippe. Denn erst im letzten Moment wurde auf der außerordentlichen Generalversammlung ein neuer Obmann gefunden. Und das kam so:

Claus Rihacek, seit über 15 Jahren an der Spitze des Vereins, kündigte schon im Frühling an, als Obmann nicht mehr zur Verfügung zu stehen. „Es geht sich zeitlich einfach nicht mehr aus“, erklärt Rihacek. Kein Wunder, mit seinem neuen, erfolgreichen Projekt, dem TPI Tennis Center in Hollabrunn und seinem Job als Tennislehrer sind seine zeitlichen Ressourcen ausgeschöpft. „Außerde hätte es keine gute Optik ergeben“, fügt er noch hinzu.

Über den Sommer hatte man beim UTC also Zeit einen neuen Mann an der Spitze zu finden, allerdings gab es bis zum Tag X, sprich der außerordentlichen Generalversammlung, keinen Wahlvorschlag. „Es stand wirklich Spitz auf Knopf“, erinnert sich Schriftführer Florian Fuchs. Erst während der Versammlung kam es zum Vorschlag Zahlbruckner, der dann auch von den über 50 Anwesenden abgesegnet wurde.

„Natürlich sind wir alle erleichtert, aber es zeigt auch, wie schwierig es heutzutage ist, Leute zu finden, die einen Verein führen wollen“, weiß Fuchs, der sich jetzt auf die neue Ära beim UTC Hollabrunn freut.