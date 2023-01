UHC Hollabrunn: Zahl der Mitglieder wächst

Werbung

Im regulären Meisterschaftsbetrieb des niederösterreichischen Tischtennisverbandes nehmen aus dem Bezirk Hollabrunn nur zwei Mannschaften der Union Raika Ziersdorf teil, und zwar in der 2. Klasse Mitte B. Allerdings gibt es auch motivierte und blühende Hobby vereine – wie die TT-Sektion des UHC Hollabrunn.

Aktuell hält der Verein bei 22 Mitgliedern, belegte in der Hobbymeisterschaft 2021/22 den zweiten Platz unter acht Mannschaften und will heuer diesen Erfolg wiederholen. Wie jedes Jahr findet zudem zum Saisonschluss im Juni ein internes Turnier statt, wo nochmals jeder Spieler sein Bestes gibt und um jeden Ball gekämpft wird.

„Sehr erfreulich ist auch, dass man die Mitgliederzahl auf eine beachtliche Höhe steigern konnte und dieses Niveau auch halten möchte“, strahlt UHC-Sektionsleiter Christian Klepp.

An eine Teilnahme an NÖTTV-Meisterschaften denkt im Moment aber niemand: „Unsere Sektion wird als Hobbyverein geführt. Somit bieten wir sportliche Aktivität für Jung und Alt zum Spaß. Besonders freut es mich aber, dass wir mittlerweile sogar einige Damen in unserer Sektion begrüßen dürfen“, berichtet Klepp.