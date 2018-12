Während die erste Mannschaft der Union Raika Ziersdorf in der 2. Klasse Mitte schon in der wohlverdienten Winterpause war, griffen die „Zweier“ in der 3. Klasse letzte Woche noch einmal zum Schläger.

Alexander Anker, Karl Schaden und Josef Baumgartner beendeten die Herbstmeisterschaft mit einem grandiosen 6:3-Sieg gegen das Team von Herzogenburg III und überwintern als Erster. Dabei führten die Ziersdorfer schon mit 2:0, ehe die Gäste aus dem Traisental ausgleichen konnten. Dann kam es aber zur Vorentscheidung: Alle drei Ziersdorfer Spieler konnten die folgenden Einzel für sich entscheiden und legten vor – 5:2. „Da fehlte nur mehr ein Spiel zum Sieg“, wusste Obfrau Manuela Stubenvoll.

Den fehlenden Punkt holte Anker und danach durfte gejubelt werden. Aber an der Tabellenspitze bleibt es weiter eng: Herz,ogenburg 3 liegt punktegleich auf Platz zwei, Böheimkirchen 3 und Sitzenberg-Reidling 4 auf den Rängen drei und vier haben jeweils nur einen Punkt Rückstand. „Das verspricht reichlich Spannung für den Frühjahrsdurchgang“, weiß Stubenvoll.