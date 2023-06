Mit dem Tretroller durchs Weinviertel bis nach Berlin

Am Samstag, den 1. Juli starten um 6 Uhr Früh am Stephansplatz in Wien mindestens acht, vermutlich jedoch mehr, Extremsportler aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Tschechien zu einer Non-Stop-Tretroller-Fahrt nach Berlin. Die Strecke führt über die schnellsten Radwege vom Stadtzentrum nach Korneuburg und dann geht es durch das Weinviertel hinauf nach Tschechien, durch unser Nachbarland nach Deutschland und final zum Brandenburger Tor.

Der Grund ist ein historischer: Vor exakt 130 Jahren fand die Distanzradfahrt Wien-Berlin statt und der damalige Sieger benötigte 31 Stunden und 22.4 Sekunden am Fahrrad. Jetzt wollen die Tretroller diese Zeit knacken. Gudio Pfeiffermann, einer der Teilnehmer und Präsident des TTVÖ (Anm.: Tretroller und Tretschlitten Verband Österreich), erklärt: „Wir wollen die Werbetrommel für unsere Sportart rühren, denn immer noch hält sich allgemein die Meinung, Tretroller seien keine ernstzunehmenden Transportmittel und bestenfalls für kurze Strecken geeignet. “ Er selbst fuhr schon vor fünf Jahren diese Strecke, brauchte 39 Stunden, allerdings war damals schon die 31-Stunden-Marke für die 582,5 Kilometer angepeilt.

Am Roller anderthalb mal so viel Energie wie am Rad

Aber kann man die beiden Geräte miteinander vergleichen? Der Vergleich zwischen Fahrrad und Tretroller zeigt immer wieder, dass der Faktor von 1,5 beinahe so etwas wie eine naturgegebene Größe ist. Das heißt, dass man am Tretroller für eine Geschwindigkeit von 20 km/h etwa dieselbe Energie benötigt wie für 30 km/h am Fahrrad. Selbiges gilt für die Distanzen: 100 Kilometer am Roller fühlen sich an wie 150 am Fahrrad. Schnell den Taschenrechner gezückt: die Fahrt von Wien nach Berlin fühlt sich am Tretroller an wie 873,75 Kilometer am Fahrrad.

In Sachen Ernährung greifen die Athleten auf Flüssignahrung zurück und viel Wasser. Dabei ist vor allem die Planung wichtig, wie Pfeiffermann erklärt: „Ich habe mir auf Google Maps alle Tankstellen und Friedhöfe markiert, also alles Punkte, an denen ich Wasser bekomme.“

Pfeiffermann hofft auf Anfeuerer entlang der Strecke

Auch die Taktik ist nicht unwichtig: Ein zu schnelles Fahren lässt den Bewegungsapparat zu schnell ermüden, ein zu langsames Fahren bewirkt eine längere Fahrzeit und damit Probleme mit dem Schlafentzug. Die Strecke ist ab Korneuburg frei wählbar, egal ob Bundesstraße oder Güterwege, jeder kann individuell planen. Einzig gewisse Kontrollpunkte sind zu passieren. Pfeiffermann hofft dabei auch auf Anfeuerer und Fans entlang der Strecke im Weinviertel, die grob gesagt von Korneuburg über Leitzersdorf, Großmugl, Wullersdorf und Untermarkersdorf in Richtung Grenze führt (Anm.: Alle Infos www.kickdistance.com).

Das damalige Distanzrennen löste einen wahren Fahrradboom aus. Wer weiß, vielleicht löst das Projekt „kickdistance2023“ einen Tretrollerboom aus ...