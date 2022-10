Hawaii war eine Reise wert

Werbung

Er gilt als einer der weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe – der Ironman auf Hawaii. Und zwei Bezirks-Asse wollten sich die Strapazen dieses Wettkampfes antun, Gabriele Widhalm aus Retz sowie Julian Sponner aus Hadres.

Was macht Hawaii, das auch als „Mekka es Triathlonsports“ gilt, so schwierig? Neben den aus der Länge der Wettkampfstrecke – sprich die Langdistanz mit 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen – resultierenden mentalen und physischen Anforderungen werden diese zusätzlich durch die klimatischen Bedingungen in der hawaiianischen Lavawüste während des Rennens verstärkt. Die Teilnehmer sind Ho’o-Mumuku-Winden, unvorhersehbar aufkommenden böigen Seitenwinden mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h, dazu einer weitgehend schattenlosen Laufstrecke mit Temperaturen von zum Teil erheblich über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Widhalm: „Lebenstraum ging in Erfüllung“

„Mein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen, es war eindeutig der härteste Tag meines Lebens, aber nun zähle ich zu den glücklichsten Menschen der Welt“, strahlte die 41-jährige Widhalm, nachdem sie in 14:24,12 Stunden die Ziellinie überquerte. Dabei brachte sie dieser Wettkampf ans Limit, schon das Schwimmen bei Wellengang im Salzwasser und Rangelei war ein Vorgeschmack auf einen harten Tag: „Die Bedingungen auf dieser Insel sind brutal. Beim Laufen konnte der Körper einfach nicht mehr, doch der Kopf meinte, Quatsch, das ziehen wir durch (lacht).“

Nach drei Lockdowns in 13 Monaten, drei Monaten krankheitsbedingter Trainingspause und ihrer überraschenden Hawaii-Qualifikation, die erst acht Wochen zurücklag, gab es also ein Happy End für Widhalm. Besonderer Dank gilt ihrem Trainer Alexander Kolar, Freund Christian Greibich, der Familie und den Freunden.

Für Sponner ging auf Hawaii ebenfalls ein Traum in Erfüllung. Nach zwei Wochen Vorbereitung auf der Wettkampfstrecke im Vorfeld verlief der Start des Bewerbs, das Schwimmen im Pazifik, für den 24-Jährigen dann gut, in knapp über einer Stunde und einer Minute. Ganz ohne Komplikationen verlief der Wettkampf aber auch diesmal nicht. Technische Probleme mit der Schaltung machten ihm gleich zu Beginn des Radrennens das Leben schwer. Kaum behoben, verhinderten Magenkrämpfe die Aufnahme der geplanten Menge an Kohlenhydraten. „Das hat sich dann natürlich deutlich auf die Energie beim Laufen ausgewirkt“, meinte er. So beendete er den abschließenden Marathon in vier Stunden und 45 Minuten. „Das Ziel habe ich dennoch erreicht, wenn auch ein bisschen später als mir lieb war.“

Sponner: „Habe mich in die Insel verliebt“

Insgesamt sei die Ironman-WM „ein ganz besonderes Erlebnis“ gewesen. „Ich habe mich schon ein bisschen in die Insel verliebt“, schloss er es auch nicht aus, in einigen Jahren erneut den Versuch zu wagen, sich zu qualifizieren. „Das wird in den nächsten Altersklassen aber sicher etwas schwieriger“, weiß Sponner. Eine weitere Möglichkeit gibt es aber: „Weil ich ja auch als Trainer tätig bin, freue ich mich genauso, wenn ich einmal mit Athleten, die ich coache, zurückkehren darf.“