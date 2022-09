Julian Sponner holt sich Feinschliff für Hawaii

Werbung

Es wird langsam ernst für den Hadreser Top-Triathlet Julian Sponner vor seinem absoluten Saisonhighlight, dem Ironman auf Hawaii, dem „Mekka“ für alle Ausdauersportler.

Die Generalprobe lief für Sponner allerdings nicht nach Wunsch. Einerseits konnte er beim Ironman 70.3 in Zell am See aufgrund des Regens und der Kälte nicht sein volles Potenzial abrufen.

Vor allem die 90 Kilometer lange Radschleife brachte den 23-Jährigen an seine Grenzen: „Es war eine sehr lange Abfahrt. Da ist man erstens ausgekühlt und zweitens war es dann doch ziemlich gefährlich.“

Doch auch unabhängig vom Wetter war der Weinviertler mit seiner Leistung in Salzburg nicht zufrieden. Daher gilt es für Sponner nun, sich voll auf die Ironman-Weltmeisterschaft zu konzentrieren. Bereits in knapp drei Wochen beginnt die Reise, am 8. Oktober findet dann der Bewerb statt.

Ernährung wird ein entscheidender Faktor

„Ich freue mich schon sehr darauf, aber es gibt dort in meiner Altersklasse auf jeden Fall bessere Athleten als mich“, sind seine Erwartungen allerdings nicht hoch gesteckt. Neben viel Grundlagentraining ist bis dahin auch noch die Verpflegungsstrategie ein wichtiger Punkt.

„Das wird entscheidend sein, weil ich relativ viel schwitze und dadurch viel Natrium verliere. Da muss man entgegensteuern und aufpassen, sonst kann es gefährlich werden“, ist der Plan für die kommenden Wochen klar.