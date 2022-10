„Retzer Wunder“ in Hawaii dabei

Werbung

Ab diesem Donnerstag wird es ernst für die Elite der Triathleten; der berühmt-berüchtigte Ironman Hawaii findet statt. Und auch eine gebürtige Unternalberin ist im kleinen Ort Kailua-Kona, dem „Mekka“ der internationalen Triathlon Szene, dabei: Gabriele Widhalm.

Bereits ihren ersten Ironman Austria in Klagenfurt absolvierte die 44-Jährige souverän und ihre Leistungen beim Ironman Finland in Kuopio waren so beeindruckend, dass sich Widhalm in 11:38:47 Stunden als starke Gesamt-27 bei den Frauen für die Ironman World Championship auf Hawaii qualifizierte.

Für die Weinviertlerin selbst war diese Leistung eine Überraschung: „Nachdem dieses Jahr krankheitsbedingt sehr turbulent war, war der Start in Finnland schon sehr fraglich. Aber ich wollte unbedingt gesund an den Start gehen und gut ins Ziel kommen. Das ist mir auch gelungen – und zwar besser als gedacht. Dass ich das Ticket für Hawaii gezogen habe, war Überraschung pur.“

Widhalms Ziel? Den Wettkampf genießen

Deshalb war auch die Vorbereitung für Hawaii sehr kurz, aber dank ihres Trainers Alexander Kolar wurde aus dieser Zeit das Bestmögliche herausgeholt. Was Widhalm erwartet? „Auf alle Fälle Salzwasser, Wind und Hitze; die Distanz kenne ich mittlerweile, die schreckt mich nicht mehr ab. Auch wenn es unter diesen klimatischen Bedingungen beinhart wird, will ich einfach jeden Moment genießen und stundenlang das machen, was mich am meisten begeistert.“

Die Langdistanz mit 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen ist wahrlich ein Genuss. Dabei kam Widhalm erst vor ein paar Jahren zum Triathlon, wie sie der NÖN verriet: „Weil ich neben dem Laufen ein wenig Abwechslung wollte, habe ich mich entschieden, Kraulen zu lernen. Im Stadthallenbad bin ich auf Alex (Anm.: Kolar) gestoßen und startete schon bald mit einem Grundkurs. Dann bin ich durch den Vererin Tri Team Chaos, wo Alex auch der sportliche Leiter ist, immer mehr in die Sache reingekippt.“

Kolar war es auch, der Widhalm aufgrund ihrer schnellen Fortschritte scherzhaft „Retzer Wunder“ nannte. Was braucht es für die Retzerin eigentlich, um in dieser Sportart erfolgreich zu sein?

„Ehrgeiz, Disziplin und Begeisterung“, nennt Widhalm die wichtigsten Punkte. Aber auch das Umfeld findet sie genauso wichtig: „Weiters der richtige Trainer inklusive Tri Team Chaos-Trainingscrew, eine verständnisvolle Familie, Freunde und den richtigen Partner, der mit einem durch dick und dünn geht. Dafür danke ich Christian sehr!“