Von Unterretzbach ging es bis nach Portugal

Sie zählt zu den größten Talenten Österreichs in der Sportakrobatik: Die Rede ist von der erst neunjährigen Charlotte Pollak aus Unterretzbach. Diesen Frühsommer gab sie auch international ihre Talentprobe ab. Der Weg dorthin war aber natürlich alles andere als leicht.

Pollak war immer schon sehr sportlich und voller Tatendrang, ehe sie mit sechs Jahren die Sportakrobatik für sich entdeckte und seitdem auch der Union Sportakrobatik Horn angehört. Seit vergangenem Jahr geht es für sie richtig steil bergauf:

Über 15 Stunden Training pro Woche

Mittlerweile trainiert sie im Duo mit ihrer Partnerin Katharina Barta durchschnittlich vier Mal pro Woche, insgesamt 15 Stunden, manchmal auch mehr. Auch regelmäßige Trainingscamps an Wochenenden, die in ganz Österreich stattfinden, sowie nationale als auch internationale Wettkämpfe stehen am Programm. Zu ihren bisher größten Erfolgen zählt die Teilnahme am World-Cup in Portugal, wo Pollak und Barta auf Anhieb den Finaleinzug und großartigen vierten Platz bei insgesamt 1.500 Sportlern aus 23 Ländern schafften. Lediglich Belgien und Israel lagen haarscharf um 0,3 Punkte vor ihnen.

Auch auf nationaler Ebene verlief es diese Saison hervorragend. So konnten Pollak/Barta unter anderem den österreichischen Meistertitel, NÖ-Landesmeistertitel und die ersten Plätze beim Niederösterreich-Cup sowie den Wiener Landesmeisterschaften belegen.

Aufgrund dieser konstant guten Leistungen wurden die beiden auch in die „Österreich Squad“ aufgenommen und befinden sich somit in der Qualifikationsphase für das Nationalteam. Momentan werden Pollak und Barta auf die nächsten internationalen Großereignisse, nämlich den Acro Cup in Ungarn, den World Cup in Portugal 2023 und den World Cup in den USA 2023, vorbereitet.

Trainerin schwärmt: „Ausnahmetalente“

Die Chefin der Horner Sportakrobaten, Sandra Kaufmann, ist begeistert von ihrem Top-Duo: „Charlotte und Kathi sind richtige Ausnahmetalente. Sie haben Mut, unglaublichen Ehrgeiz, sind bei den Tempo-Elementen genauso talentiert wie bei den Balance-Elementen und zeigen bei den Küren eine irrsinnige Ausdrucksstärke. Diese Kombination hat wirklich Seltenheitswert in unserer Sportart.“